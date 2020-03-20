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Sağlık Bakanı Koca, hasta sayısının 670'e, can kaybının 9'a yükseldiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medyadan 20 Mart 2020 tarihindeki son durumu paylaştı
Gündem 20.03.2020, 23:27 20.03.2020, 23:42
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim." ifadelerine yer verdi.