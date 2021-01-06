Sadakatsiz yeni bölüm bugün var mı yok mu? Kanal D 6 Ocak 2021 Yayın Akışı
Kanal D Yayın Akışı Programı - TV de Bugün Kanal D kanalında yayınlanacak olan dizi, film ve diğer programların günlük yayın akışı bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Kanal D canlı yayın akışı programı şöyle;
Kanal D 6 Ocak 2021 Yayın Akışı
07:00 TEKRAR Sihirli Annem YAYINDACANLI İZLE
09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
15:45 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var
20:00 TEKRAR Sadakatsiz
22:45 San Andreas Fayı
01:00 San Andreas Fayı
03:00 TEKRAR Gelinim Mutfakta
05:15 TEKRAR Küçük Ağa
Kanal D 6 Ocak 2021 tarihli yayın akışına göre bu akşam Sadakatsiz yeni bölüm bulunmuyor.
Sadakatsiz yeni bölümü ile 13 OCAK 2021 Çarşamba akşamı Kanal D’de...
Sadakatsiz 12. Bölüm Özeti
Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;
Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.