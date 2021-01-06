Sadakatsiz yeni bölüm bugün var mı yok mu? Kanal D 6 Ocak 2021 Yayın Akışı

Kanal D 6 Ocak 2021 Yayın Akışı

07:00 TEKRAR Sihirli Annem YAYINDACANLI İZLE

09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

15:45 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var



18:45 CANLI Kanal D Ana Haber22:45 San Andreas Fayı01:00 San Andreas Fayı03:00 TEKRAR Gelinim Mutfakta05:15 TEKRAR Küçük Ağa

Kanal D 6 Ocak 2021 tarihli yayın akışına göre bu akşam Sadakatsiz yeni bölüm bulunmuyor.

Sadakatsiz yeni bölümü ile 13 OCAK 2021 Çarşamba akşamı Kanal D’de...

Sadakatsiz 12. Bölüm Özeti

Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.