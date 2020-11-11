Sadakatsiz son bölümü kesintisiz HD izle – Sadakatsiz 7. Bölüm fragmanı yayınlandı...

Sadakatsiz 6. Bölüm Fragmanı yayında! Asya ve Volkan, Gönül Güçlü'nün yemek davetine icabet ediyor. Volkan'ın tedirginlikle katıldığı bu akşam yemeğine ise Asya'nın ihanet itirafı geceye damga vuruyor! Asya, Haluk Güçlü'ye, Volkan'ın kendisini Derin'le aldattığını itiraf ediyor. Bu itirafın ardından Volkan ve Derin nasıl bir açıklama yapacak? Haluk ve Gönül bu duruma ne tepki verecek?

Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin altıncı bölümünün konusu şöyle;Çevresini saran yalan ve ihanet çemberinin gitgide köşeye sıkıştırdığı Asya, oğlunu ve düzenini korumak için son kozunu oynamaya karar verir. Tüm gerçeklerin ortaya çıktığı yemek masasında ve sonrasında yaşanacak yüzleşmeler tüm dengeleri kökünden sarsacaktır.

Aldığı yüksek reytingler ve sosyal medya başarısı ile de dikkat çeken Sadakatsiz’in yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Sadakatsiz yeni bölümü ile 12 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D’de…

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin beşinci bölümünün konusu şöyle;Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri gerecektir. Öte yandan Volkan’ın mali durumuyla alakalı ulaştığı sonuç, Asya’nın intikam planını yavaş yavaş sona doğru yaklaştıracaktır. Her şeyin çözüme ulaşmaya başlaması, Volkan ve Derin için zor günlerin habercisidir.

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