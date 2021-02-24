Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? 24 Şubat 2021 Kanal D yayın akışı! Sadakatsiz yeni bölüm var mı?
Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;
Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;
Volkan’ın Asya karşısında sergilediği zaaf onu duygusal olarak büyük bir çıkmaza sürüklerken, Hicran’ın gelişiyle ortaya çıkan gerçekler herkesi derinden sarsmıştır. Derin Volkan’la olan ilişkisini yoluna sokmak için elinden geleni yaparken, Asya’nın geçmişinden gelen sürpriz karşısında Volkan’ın tavrı ne olacaktır? Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor. Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de...
24 Şubat - Çarşamba
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:15 YENİ BÖLÜM Yüzleşme
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ BÖLÜM Sadakatsiz
23:30 TEKRAR Hekimoğlu
02:15 TEKRAR Gelinim Mutfakta
04:15 TEKRAR Afili Aşk
HİKAYE:
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...
Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…
Yapım:Medyapım / Mednova Yönetmen:Neslihan Yeşilyurt
Süpervizör: Merve Girgin Aytekin
Uygulayıcı Yapımcı: Seda Peker Özkan
Müzisyen: Cem Öget
Görüntü Yönetmeni: Ahmet Bayer
Sanat Yönetmeni: Onur Tuğ
Styling (Stil Danışmanı):
Ayşenur Aksoy
Kostüm Sorumlusu:
Onur Becerik
Oyuncular:
Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan), Melis Sezen (Derin), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder(Derya), Eren Vurdem(Mert), Yeliz Kuvancı(Bahar), Olcay Yusufoğlu(Serap), Nazlı Bulum(Nil), Gözde Seda Altuner(Gönül), Taro Emir Tekin(Selçuk), Alp Akar(Ali)