Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz 9. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? 2 Aralık 2020 Kanal D yayın akışı

Sadakatsiz bu akşam neden yok?

KanalD ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisi pandemi nedeniyle gerçekleşen bir sağlık sorunu sebebiyle izleyicisi karşısına çıkamayacak. Dizinin ise bu akşam yeni bölümü yerine tekrarı ekranlarda olacak.

Sadakatsiz 9. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

yeni bölümü 9 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da ekranlarda olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Fatmagül'ün Suçu Ne?

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 TEKRAR Sadakatsiz

23:30 TEKRAR Bir Annenin Günahı

01:45 TEKRAR Yatıya Misafirim Var

04:15 TEKRAR Küçük Ağa