Sadakatsiz 9 bölümü kesintisiz HD izle – Sadakatsiz 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Asya ile Volkan’ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır. Volkan ve Asya’yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?

Sadakatsiz 9 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan ve Derin, Tekirdağ'a dönüşlerini bir parti ile kutlamaya karar veriyor. Bu partide tüm dostlarını yanında toplayan Volkan ve Derin, adeta gövde gösterisi yapıyor. Tüm bunları aslında Asya'nın gözüne sokmak için yapan Volkan, Ali'yi de kullanıp, Asya'yı eve getirtmeyi başarıyor. Ali'ye ulaşamayınca mecburen partiye gelen Asya ise Volkan'ın konuşmasına denk geliyor. Volkan, Asya'ya meydan okuyor.

Sadakatsiz yeni bölümüyle 16 Aralık Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

Sadakatsiz 10. Bölüm fragmanı yayınlanmadı