Sadakatsiz 8. bölümü kesintisiz HD izle – Sadakatsiz 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya ve Volkan arasındaki köprüler tümüyle yıkılmış, aralarındaki mücadele her zamankinden şiddetli ve acımasız bir hal almıştır. Sürpriz kararlar ve beklenmedik ittifaklar bu amansız savaşı farklı cephelere taşırken, bu savaşın tam ortasında kalan Ali, kazananı belirleyen kişi mi olacaktır?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

VOLKAN, DERYA'DAN HESAP SORDU!

Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Derya'nın her şeyi bildiğini öğrenen Volkan, ondan da hesap soruyor. Asya'nın bu durumdan haberdar olduğunu ve bunu bile bile ondan saklamasını kabullenemiyor. Asya ve Volkan arasında kalan Derya ise kendini açıklamaya çalışıyor. Öfkeden gözü dönen Volkan, Derya'ya Asya'nın değil kendinin arkadaşı olduğunu hatırlatıyor. Onun tarafından da ihanete uğradığını söylüyor. Bütün bu kargaşa arasında sıkışıp kalan Derya ise Volkan'a cevabını veriyor. Bunca zaman onunla da Asya'yla da konuştuğunu, bu durumu çözmek için uğraştığını söylüyor ancak Volkan'ı ikna edemiyor.

Selçuk ve Volkan birlik olup, Asya'ya bir karalama kampanyası düzenliyor. Sabah hastaneye geldiğinde büyük bir şok yaşayan Asya, neyle karşı karşıya olduğunu anlayamıyor. Selçuk, Volkan'la konuşup, Asya'nın neler çevirdiğini bir bir ona anlatıyor. Hastanede Nil'i kullanıp, ona Volkan'ı takip ettirdiğini ve karşılığında uyku ilacı yazdığını söylüyor. Sosyal medyada da Asya hakkında binlerce karalayıcı yorum çıkıyor. Hastane yönetimi duruma el atıyor. Asya ise Volkan ve Selçuk karşısında zor anlar yaşıyor. Peki Asya, kendini nasıl aklayacak? Bu zorlu durumun içinden nasıl çıkacak?

ASYA'NIN VOLKAN'A ATTIĞI TOKAT OLAY OLDU!

Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'nın Volkan'a tokat attığı sahne olay oldu. Volkan, Asya'yı geçmişinden vurmaya çalıştı. Yaşadıklarının ağırlığıyla kahrolan Asya, Volkan'dan gelen bu darbeyle sarsıldı. Volkan, sırf Ali'nin velayetini alabilmek için Asya'nın geçmişinde yaşadıklarını ve aile sırlarını ortaya dökerek, ona karşı kullandı. Asya için psikolojik rapor talep etti. Asya, onun bu kadar ileri gidip, çirkinleşmesi karşısında daha fazla sabır gösteremedi. Asya, dayanamayıp Volkan'a tokat attı. Herkesin gözü önünde yaşanan bu anlar ise çok konuşuldu... İşte Asya'nın Volkan'a tokat attığı o sahne...

ASYA'YA HASTANEDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI!

Asya, hakkında çıkan yalan haberler sonrasından hastane yönetimi tarafından uzaklaştırma alıyor. Selçuk'un ifadeleri ve sosyal medyada yer alan haberler Asya'yı derinden sarsmaya yetiyor. Tüm bu iftiralar karşısında şok olan Asya, her ne kadar kendini ifade etmeye çalışsa da yönetim bu duruma kayıtsız kalamıyor. Asya, hastaneden ayrılmak zorunda kalıyor. Süresiz izne gönderilen Asya, odasından eşyalarını da toplayarak ayrılıyor. Peki bu ayrılık geçici mi olacak yoksa Asya tamamen hastaneden ayrılacak mı?

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D’de...

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