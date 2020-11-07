Sadakatsiz 6. Bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 5. Bölüm Tekrarı HD Tek Parça izle

Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin beşinci bölümünün konusu şöyle;

Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri gerecektir. Öte yandan Volkan’ın mali durumuyla alakalı ulaştığı sonuç, Asya’nın intikam planını yavaş yavaş sona doğru yaklaştıracaktır. Her şeyin çözüme ulaşmaya başlaması, Volkan ve Derin için zor günlerin habercisidir.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de...

Sevilen oyuncu Kenan Ece, psikiyatr rolüyle kadroya dahil oldu.

Başarılı bir psikiyatr olan Turgay Güngör karakterine hayat verecek olan Kenan Ece, Asya’nın (Cansu Dere) en zor anında karşısına çıkacak. Ve Turgay, Asya’yı hayatında özel bir yere konumlandıracak.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarladığı Sadakatsiz’de Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen eşlik ediyor. Kadroda usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu da yer alıyor.

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6.BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sadakatsiz 6. Bölüm Fragmanı yayında! Asya ve Volkan, Gönül Güçlü'nün yemek davetine icabet ediyor. Volkan'ın tedirginlikle katıldığı bu akşam yemeğine ise Asya'nın ihanet itirafı geceye damga vuruyor! Asya, Haluk Güçlü'ye, Volkan'ın kendisini Derin'le aldattığını itiraf ediyor. Bu itirafın ardından Volkan ve Derin nasıl bir açıklama yapacak? Haluk ve Gönül bu duruma ne tepki verecek?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!