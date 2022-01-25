Sadakatsiz 47. yeni bölüm neden yok? 26 Ocak 2022
Geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı 46. bölüm ile ekrana gelen dizinin bu hafta 47. yeni bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Sadakatsiz dizisi hayranlarına üzen haber Kanal D ve Medyapım cephesinden geldi.
Gündem 25.01.2022, 15:58 25.01.2022, 16:10
SADAKATSİZ BU HAFTA YOK MU NEDEN YOK?
Sadakatsiz 47. bölüm bu hafta ekrana gelmeyecek. Kanal D ve Medyapım cephesinden yapılan açıklamada "Değerli İzleyicilerimiz; Her Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." açıklaması yapıldı.