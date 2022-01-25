Sadakatsiz 47. yeni bölüm neden yok? 26 Ocak 2022

SADAKATSİZ BU HAFTA YOK MU NEDEN YOK?

Sadakatsiz 47. bölüm bu hafta ekrana gelmeyecek. Kanal D ve Medyapım cephesinden yapılan açıklamada "Değerli İzleyicilerimiz; Her Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." açıklaması yapıldı.