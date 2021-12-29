Sadakatsiz 45. bölüm izle tek parça, full! Sadakatsiz son bölüm izle kesintisiz!
Sadakatsiz 45. Bölüm Fragmanı yayında! Ali ölüm kalım savaşı veriyor! Ali acilen yoğun bakıma alınmıştır. Asya ve Volkan yıkılmış bir durumda oğullarından gelecek güzel haberi beklemektedir. Ali'ye ne olacak? Sadakatsiz yeni bölümüyle 29 Aralık 2021 Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Kanal D'nin, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz bu akşam 45. bölümü ile ekrana geliyor. Dizide bu hafta Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacak?
Kanal D’nin, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a, Melis Sezen ve Berkay Ateş’ in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geliyor.
Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu şöyle;Asya’nın Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin’in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras’ın Ali’yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya’nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?
SADAKATSİZ 45. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!
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Sadakatsiz 22 Aralık Çarşamba yayınlanan 44. yeni bölümde Leyla'yı yaralayan kişi belli oluyor ve dengeler bir anda değişiyor!
Leyla ve Asya’nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin’i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlanır. Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan’ın Aras’a tepkisi oldukça sert olacaktır.
Leyla’yı yaralayan kişinin ortaya çıkışı dengelerin bir kez daha sarsılacağının ve yeni iş birliklerinin habercisidir. Asya’nın Volkan ve Ali cephesinde artan gerilime vereceği tepki kadar, Aras’a vereceği cevap da merak konusudur.
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HİKAYE:
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...
Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…
Yapım:Medyapım / Mednova
Yapımcı:Fatih Aksoy
Yönetmen:Neslihan Yeşilyurt / Merve Çolak
Senaryo-Hikaye Uyarlama:Dilara Pamuk
Senaryo Uyarlama: Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan, Nuriye Bilici
Süpervizör:
Merve Girgin Aytekin
Uygulayıcı Yapımcı: Suzan Sümeli
Müzisyen: Cem Öget
Görüntü Yönetmeni: Ahmet Bayer
Sanat Yönetmeni: Onur Tuğ
Styling (Stil Danışmanı):
Ayşenur Aksoy, Lamia Burcu Atayar
Kostüm Sorumlusu:
Venhar Kömür
Oyuncular:
Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan), Melis Sezen (Derin), Berkay Ateş (Aras), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder(Derya), Yeliz Kuvancı(Bahar), Nazlı Bulum(Nil), Gözde Seda Altuner(Gönül), Taro Emir Tekin(Selçuk), Alp Akar(Ali)