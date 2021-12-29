Sadakatsiz 45. bölüm izle tek parça, full! Sadakatsiz son bölüm izle kesintisiz!

Kanal D'nin, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz bu akşam 45. bölümü ile ekrana geliyor. Dizide bu hafta Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacak?

Kanal D’nin, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a, Melis Sezen ve Berkay Ateş’ in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu şöyle;Asya’nın Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin’in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras’ın Ali’yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya’nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

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Sadakatsiz 22 Aralık Çarşamba yayınlanan 44. yeni bölümde Leyla'yı yaralayan kişi belli oluyor ve dengeler bir anda değişiyor!

Leyla ve Asya’nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin’i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlanır. Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan’ın Aras’a tepkisi oldukça sert olacaktır.

Leyla’yı yaralayan kişinin ortaya çıkışı dengelerin bir kez daha sarsılacağının ve yeni iş birliklerinin habercisidir. Asya’nın Volkan ve Ali cephesinde artan gerilime vereceği tepki kadar, Aras’a vereceği cevap da merak konusudur.

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HİKAYE:

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Yapım:Medyapım / Mednova

Yapımcı:Fatih Aksoy

Yönetmen:Neslihan Yeşilyurt / Merve Çolak

Senaryo-Hikaye Uyarlama:Dilara Pamuk

Senaryo Uyarlama: Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan, Nuriye Bilici

Süpervizör:

Merve Girgin Aytekin

Uygulayıcı Yapımcı: Suzan Sümeli

Müzisyen: Cem Öget

Görüntü Yönetmeni: Ahmet Bayer

Sanat Yönetmeni: Onur Tuğ

Styling (Stil Danışmanı):

Ayşenur Aksoy, Lamia Burcu Atayar

Kostüm Sorumlusu:

Venhar Kömür

Oyuncular:

Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan), Melis Sezen (Derin), Berkay Ateş (Aras), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder(Derya), Yeliz Kuvancı(Bahar), Nazlı Bulum(Nil), Gözde Seda Altuner(Gönül), Taro Emir Tekin(Selçuk), Alp Akar(Ali)