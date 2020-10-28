Sadakatsiz 4. Bölüm (28 Ekim 2020) Tek Parça full Canlı İzle - Son Bölüm

Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya, kayınvalidesi Saliha’nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan’ı derinden sarsar ve Asya’nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya’nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Türkiye "Sadakatsiz"i konuşuyor!

Kanal D’nin yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz, izleyicinin gönlünde taht kurdu.

SOSYAL MEDYADAN SOKAĞA KADAR!

Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen, sosyal medyadan sokağa kadar her yerde konuşulan Sadakatsiz, bu çarşamba akşamı 4'üncü bölümüyle ekrana gelecek.

Geçen hafta Caner Cindoruk’un canlandırdığı Volkan karakterinin “İki kadını da aynı anda seviyorum” sözleriyle gündeme damga vuran dizi, pek çok polemiği de beraberinde getirdi. Tartışmalara neden oldu. Köşe yazarları yazdı, televizyon programlarında masaya yatırıldı. Toplumun pek çok kesiminde ses getirdi.

Aldığı yüksek reytinglerle de dikkat çeken Sadakatsiz’in Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu.

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