Sadakatsiz 13 bölümü kesintisiz HD izle – Sadakatsiz 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Öte yandan Derin’in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya’nın Turgay’la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan’la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

Sadakatsiz 14. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı

Sadakatsiz 12. son bölümde Volkan'ın ihaneti Derin'i şoke etti!

Kanal D'nin başrollerini Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan) ve Melis Sezen(Derin)'in paylaştığı Sadakatsiz 12. son bölüm final sahnesinde Volkan'ın gizli telefonunu bulan Derin, ihanet şokuyla sarsıldı! Asya'nın başına gelenlerin aynısını yaşayan Derin, gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Peki Volkan, şimdi ne yapacak? Asya'ya saldıran kişi Selçuk mu?

GÜN OLUR DEVRAN DÖNER...

Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde son zamanlarda Volkan'ın tuhaf davranışları ve sürekli bir bahaneyle Asya'nın yanına gitmesi, Derin'in dikkatini çekiyor. Bir süre sonra kafasında kurmaya başlayan Derin, içten içe huzursuz oluyor. Bu durumu fark eden Gönül, Volkan'ın peşine adamını takıyor ve takip ettiriyor. Volkan'ı takip eden kişi an be an Derin'e bilgi geçiyor. Ancak Volkan'ın ofiste bir telefonu daha olduğunu duyan Derin için ise film şimdi başlıyor. Volkan'ın ofisine giden ve eşyalarını karıştıran Derin, telefonu buluyor. Bir anda aklına Asya'nın yaşadıkları geliyor ve aynılarını yaşayacağını düşünüyor. Telefona bakan Derin, gördüklerinden sonra ise şok geçiriyor. Peki telefonda Derin'i şoke eden görüntü neydi?

DERİN, HIRSINDAN HERKESE SALDIRDI!

Vakfın kermesinde Bahar ve Asya'yı gören Derin, sinirleniyor. Bahar'ın standından Zeynep'e hediye almaya gelen Volkan, Derin'i yanında buluyor. Derin, Bahar'a olan tavrını belli ediyor ve onun standından bir şey almak istemiyor. Bahar'ın Volkan'la konuşmalarından sonra daha da sinirlenen Derin, onu tuvalette yakalıyor. Kendince uyarıyor ve o sırada Asya da geliyor. Öfkeden gözü kimseyi görmeyen Derin, Bahar'dan sonra da Asya'ya sarıyor. Asya ve Derin arasında gergin bir konuşma geçiyor. Asya'nın Volkan'la ilgili söyledikleri de soru işaretlerine neden oluyor.

ASYA'YA SALDIRAN KİŞİ SELÇUK MU?

Asya'yı tehdit eden ve ona saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı! Volkan'ın bir oyunu olduğunu düşünen Asya, bunun hesabını ondan sordu. Ancak Volkan, olayla ilgisi olmadığını söyledi. Asya kadar o da tedirgin olmaya başladı. Bu arada Selçuk'a ulaşamayan Volkan, onu tesadüfen Asya'nın evinin önünde gördü ve yüzündeki maskeyi çıkardı. Volkan, Asya'ya saldıran kişinin Selçuk olduğunu anladı. Selçuk ise onun oyununu bozmak için Asya'nın yanında her şeyi bir bir itiraf etti. İşte o anlar...

MERT'İN İHANETİ GECEYE DAMGA VURDU!Mert, Bahar'a bir kez daha ihanet etti. Gittiği restoranda çapkınlık yapan Mert, orada çalışan bir kadının oltasına geliyor. Kadının telefon numarasını alan ve onunla buluşmak için evden çıkan Mert, yine şaşırtmıyor. Bahar'a yalan söyleyerek evden ayrılan Mert'in ihaneti geceye damga vuruyor. Mert'ten şüphelenen Bahar ise onu sorgulamaya başlıyor ancak olayın üzerine gitmiyor. Peki Mert, akıllanacak mı? Bu kadın ona kurulmuş bir tuzak mı?

ASYA VE VOLKAN HATIRALARA DALIYOR...

Volkan ve Asya eski günlere dönüyor. Volkan, Asya'nın kapısında beklerken, o eve ilk geliş anlarını hatırlıyor. O evde Asya'yla birbirlerine verdikleri sözleri hatırlıyor ve gözleri doluyor. Öte yandan yılbaşı telaşı başlıyor. Asya evinde aldığı yılbaşı ağacını süslemeye başlıyor ve o sırada o da eski anıların içine dalıp gidiyor...

DERYA'YA TOKAT GİBİ CEVAP!

Asya'nın başhekimlikten alınması durumu hastanede ipleri geriyor. Hastane yöneticisi İhsan Bey, Asya'dan çok memnun olduğunu ve ne olursa olsun onun bu görevden alınmayacağını söylüyor. Bu teklifin gelmesine bile sinirlenen İhsan Bey, yanına Derya'yı çağırıyor. Ona da bu durumu anlatıyor. Asya'nın görevde kalacağını söylüyor. İhsan Bey'in sözlerinden sonra bozguna uğrayan Derya, Asya'nın odasına gelerek ona durumu açıklıyor ve kendini aklamaya çalışıyor.

BENİM ŞEHRİMİ TERK EDECEKSİN!

Volkan, Asya'yı sindirmeye çalışıyor. Asya'nın güçlü oluşu, Volkan'ı çok rahatsız ediyor. Onu böylesine ayakta ve mutlu görmeye dayanamayan Volkan, onun huzurunu kaçırmak için de gelinden geleni yapıyor. Ancak artık Volkan'dan hiç çekinmeyen Asya, ona hak ettiği cevabı veriyor. Volkan, o bu şehirden gidene kadar onunla uğraşacağını söylese de Asya ona pabuç bırakmıyor.

VOLKAN, TURGAY'A SARDI!

Volkan, her an Asya'nın yanında olan Turgay'a kafayı takıyor. Onun varlığından rahatsız olan ve hayatlarından uzaklaştırmak isteyen Volkan, ilginç bir hamle yapıyor. Turgay'ın asistanından terapi için randevu alıyor. Turgay, hastanedeyken bir anda içeri giren Volkan, hamlesini yapmaya başlıyor. Turgay'a söylemek istediklerini tek tek söyleyen Volkan, onu rahatsız etmek için elinden geleni yapıyor. Ancak Turgay'ın sakin davranışları karşısında daha da sinirleniyor. Peki bu ikili arasındaki gerilim nasıl son bulacak? Turgay ona karşı bir hamle yapacak mı?

HALUK, VOLKAN'IN OYUNUNU ÖĞRENDİ!

Asya, Haluk'un şirketine gelerek her şeyi bir bir anlatıyor. Volkan'ın şirket adına yapacağı bağışın şartı olduğunu ve bu şartın da Asya'nın görevden alınması olduğunu açıklıyor. Bunu duyan Haluk, sinirleniyor. Volkan'ı yanına çağıran Haluk, demediğini bırakmıyor ve bu durumu bir an önce düzeltmesini istiyor. Ondan habersiz böyle bir karar almaması konusunda da Volkan'ı sıkıştırıyor.

O DELİ DOKTORU BURADA MI KALACAK?

Asya'nın saldırıya uğradığı gece eve gelen Volkan, onun yanında Turgay'ı görünce öfkeleniyor. Volkan, olanlardan sonra evin güvenli olmadığını söyleyerek Ali'yi yanına almak, Asya'yı da otele yerleştirmek istiyor. Ancak Asya, onun bu teklifini kabul etmiyor. Turgay'ın yardımları sayesinde kendine gelen Asya, evinde kalmaya karar veriyor. Volkan ise gece boyunca onların yanında Turgay'ın kalacağını öğreniyor. Asya'yla tekrar geriliyor. Volkan'ın bu kıskançlıkları Asya'yı da çileden çıkarıyor.

BAHAR, GÖNÜL'ÜN OYUNUNU BOZDU!

Gönül, Asya ve onun etrafındaki herkesle uğraşmaya başlıyor. Son dönemde Bahar'ın Asya'yı koruma çabalarına içten içe sinir olan Gönül, onun kermesteki standını iptal ettiriyor. Bu şekilde ondan intikam aldığını düşünen Gönül'ün oyunu kısa sürede bozuluyor. Bahar, bu durumu öğrendiğinde çok üzülüyor ve Asya'dan yardım istiyor. Asya, olayın aslını öğreniyor ve gerekeni yapıyor!

BÖYLE AİLE BABASI OLUNMAZ!

Haluk ve Gönül, Volkan'ı yakın markaja alıyor. Volkan'ın son zamanlarda sık sık Asya'nın yanında olması artık Haluk'un da canını sıkıyor. Haluk, ona bir ailesi olduğunu ve onların yanında olması gerektiğini hatırlatıyor. Asya'nın yanında görünmesinin de hoş karşılanmayacağını söylüyor. Hem Gönül hem de Haluk, Volkan'ı bu konuda bir kez daha uyarıyor. Ancak Haluk'un sözleri yine çok ağır oluyor!

DERYA, ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Derya, Ali hakkında söyledikleriyle ortalığı karıştırıyor. Volkan'ı gördüğünde, Ali'nin çok yalnız kaldığını ve Turgay'a terapiye geldiğini söylüyor. Bunu duyan Volkan, küplere biniyor. Ve soluğu Asya'nın yanında alıyor. Asya'ya Ali'nin bu durumlardan kötü etkilendiğini söyleyerek onu uyarıyor. Derya'nın bu davranışı yeni bir kavganın fitilini ateşliyor.

DEMİR, ALİ'YE YAKIN OLMAYA ÇALIŞIYOR!

Demir, Ali'den özür dilemek için onların evine geliyor. Bu konuda Demir'i tembihleyen Gönül, onu özür dilemesi yönünde etkiliyor. Gönül'ün bu davranışı altında yatan sebep ise merak konusu... Öte yandan Ali, Demir'den gelen özürle yumuşuyor ancak onun hediyesini yine de kabul etmiyor. Peki Gönül, oyunlarına şimdi de Demir'i mi alet edecek?