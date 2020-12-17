Sadakatsiz 10 bölümü kesintisiz HD izle – Sadakatsiz 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz 16 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya, Ali’yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir. Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin farkındadır. Asya’nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan’ın kararları, Derin’i huzursuz etse de, Volkan, Asya ile Ali’nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmekte kararlıdır.

Sadece Asya'yı değil, arkadaşlarını da hedefine alan Volkan'ın hepsi için ayrı bir planı vardır... Dengeler değişmeye başlar ve Volkan harekete geçer. Peki bundan sonra neler olacak? Volkan, intikamını nasıl alacak?

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Sadakatsiz 11. Bölüm Fragmanı yayında! Asya saldırıya uğruyor!

Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığının haberini alır. Ancak çok gecikmeden evine giren maskeli biri tarafından saldırıya uğrar. Asya'nın evine gizlice girip saldıran kişi kim? Asya kurtulacak mı?

Sadakatsiz yeni bölümüyle 23 Aralık Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!