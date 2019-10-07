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Saat kaç - Şimdi saat kaçı gösteriyor?
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Gündem 07.10.2019, 09:50 07.10.2019, 10:06
Bakanlar Kurulunca, saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi kararlaştırıldı.
ŞUAN SAAT KAÇ İŞTE CEVABI
Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulanması hakkında karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verildi.
Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti.
Hıdırcan 3 yıl önce
Ne bicim bir istir bu ya bu saat yüzünden işe gec kaldım simdi normal turkiyedeki saate mi inanalim yoksa simdi ki saate mi inanalim yapacağınız yasanızı s***** yeminle cok sinirliyim su an
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mert 4 yıl önce
Saoln çok faidalıidi ☺
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çiçek 3 yıl önce
ben beğenmedim arkadaşım başka bişey soruyom bu çıkıyor....
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metin kiriş-alanya 4 yıl önce
Saatimi sizin saat köşesinde ayarılyorum-sitenizin sağ köşeye saat logosunu alabilirmisiniz
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Nazlı Dal 3 yıl önce
Bence her gün günleri unutmayin
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metin arslan 3 yıl önce
metin arslan bana saatal
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elif fenty 3 yıl önce
gerizekalı
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ahmet 3 yıl önce
bilglsayar saati geri almış faydalı oldu teşekkürler
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beyza 3 yıl önce
Valla ben de elazığda oturuyorum genelde de hep buradan bakıyorum saate
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ms 3 yıl önce
Tsk
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