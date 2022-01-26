Reyting sonuçları 25 Ocak 2022 Salı sıralaması
25 Ocak 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Gündem 26.01.2022, 14:14
25 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
25 Ocak 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Destan, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.
AB İLK 10 PROGRAM
AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı yer aldı.
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı yer aldı.