Restoran ve kafeler açılıyor mu? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Son açıklamaların ardından gözler tedbirlerle ilgili önemli kararların alındığı Kabine toplantısına çevrildi. Tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmasa da 25 Ocak 2021 Pazartesi ya da 26 Ocak 2021 Salı günü toplantısının gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığı anda haberimizde yerini alacak.

UMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği toplantıda, restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden masaya yatırılması ön görülüyor. Önemli konuların istişare edileceği toplantının bu hafta pazartesi günü yapılması beklenmekle birlikte henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

NELER DEĞİŞEBİLİR?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? TIKLAYINIZ!

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.