Resmi Gazete Yayımlandı - 10 Kasım 2020
Görevden Affını İsteyen ve Görevden Af Talebi Kabul Edilen Berat ALBAYRAK’tan Boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi ELVAN’ın Atanması Hakkında Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– Görevden Affını İsteyen ve Görevden Af Talebi Kabul Edilen Berat ALBAYRAK’tan Boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi ELVAN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/507)
YÖNETMELİKLER
–– Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Erzurum Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2020 Tarihli ve 2017/32275 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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