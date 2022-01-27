Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 6 filmi konusu ve karakterleri nedir?

Oyuncular ve karakterler

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

Mbaye Dieng - Songa

Chidi Benjamin John - Nahu Sef

Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Sef

Lorraine Kadye - Zouya

Somer Karvan - Tur rehberi Ersin

Filmin çekimleri 3 Eylül 2018'de başladı.Çekimlerin bir bölümünün Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanında yapılacağı duyuruldu.Yayımlanması Filmin vizyon tarihi başlangıçta 8 Şubat 2019 olarak duyurulmuştu.[6] Ancak film yapımcıları ile sinema salonları arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle filmin vizyon tarihi ertelendi. Galası 6 Kasım 2019'da Kanyon Alışveriş Merkezi'nde yapılan film, 8 Kasım 2019'da vizyona girdi.

ogan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı Recep İvedik 6, 2019 yılında vizyona girdiği tarihlerde izlenme rekorları kırmıştı. İzleyiciden tam not alan Recep İvedik 6 yeeniden TV ekranlarında yayınlanıyor. İşte Recep İvedik 6 filmi konusu ve oyuncuları...

RECEP İVEDİK 6 NEREDE ÇEKİLDİ?

Şahan Gökbakar, senaryosunu kardeşi Togan'la birlikte yazdığı filmde bu kez Konya yerine yanlışlıkla Kenya'ya giden Recep'in komik maceralarını anlattı. Başrollerinde Şahan Gökbakar ve Nurullah Çelebi'nin yer aldığı Film, Bursa’nın Karacabey ilçesinde çekildi.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU

Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.