Recep İvedik 3 Zeynep Kimdir?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Recep İvedik 3 filmi ile tanındı. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinde çok beğeni topladı, aynı sezon sonunda ayrıldı. Düşük reyting sebebiyle[kaynak belirtilmeli] yayından kaldırılan Emir'in Yolu dizisinden sonra TRT1'e transfer oldu. Beni Böyle Sev dizisinde başrolü Alper Saldıran ile paylaştı. Son olarak oynadığı Meryem filmiyle 50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Ayrıca 2014'te başrolünü canlandıran ve senaryosunu yazan Gupse Özay'ın Deliha filminde Havva rolünü canlandırmıştır. 2015 Eylül ayında başlayan Star TV'de yayınlanan Eğlendirme Dairesi isimli programda oynamıştır. Program düşük reytingden dolayı kaldırılmıştır. Atv'de yayınlanan Seviyor Sevmiyor adlı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır. Dizi 28. bölümde final yapmıştır. Şimdi ise Kanal D'de yayınlanan Kara Yazı dizisinde başrolü Emre Kınay, Haluk Bilginer ve Ushan Çakır ile paylaşmıştır ama dizi düşük reyting nedeniyle final yapmıştır.

Filmleri

Recep İvedik 2 Kasiyer 2008Sinema filmi

Güneşin Karanlığı Güneş 2009Kısa film

Recep İvedik 3 Zeynep 2009 Sinema filmi

Meryem Meryem 2013 Sinema filmi

Deliha Havva 2014 Sinema filmi

Gerçek Kesit: Manyak-2018Sinema Filmi

FerideFeride2020Sinema filmi

RECEP İVEDİK 3 KONUSUS OYUNCULARI V.S.

Yönetmen : Togan Gökbakar

Yapım Yılı : 2010

Türü : Komedi

Oyuncular : Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı, Oktay Dener, Turgut Tunçalp

Konu : Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik kendini kötü hissetmekte ve son derece komik depresyon belirtileri göstermektedir. Her gece gördüğü bir kabus da sinirlerini iyice bozmuştur. Bu kabustan kurtulmaya çalışan Recep, mahallenin ev kadınlarından, en yakın dostu bakkal Salih'ten psikologlardan ve hatta cinci hocalardan medet umar ancak hiç birisi içindeki sıkıntıya çare bulamaz. Recep’in hayatına bir anda uzaktan akrabası olan Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gitmekte ancak kalacak yer sıkıntısı çekmektedir ve bir süre Recep'in evinde yaşayacaktır.

Recep ve Zeynep ilk başlarda pekiyi anlaşamasalar da günler geçtikçe birbirlerine ısınırlar ve Zeynep de Recep'in iç sıkıntısını geçirmek için ona yardımcı olmaya, hayatına renk katmaya çalışır. İkisi beraber Recep'in bugüne kadar yaşamında hiç yer vermediği spor ve sosyal aktivitiler yapmaya başlarlar. Ancak bunların hiçbiri Recep'in derdine çare olamaz. Ta ki Zeynep hayatında hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.