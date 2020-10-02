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Ramo son bölüm izle! Ramo 14. bölüm tek parça İZLE! 15. yeni bölüm fragmanı
Cihangir, "Oğlumun toprağı soğumadan Ramo'nun işi bitecek!" sözleriyle Taner'in intikamını alacağını gösterirken, aksiyon dolu nefes kesici sahneler heyecanı artırıyor. Hasan'ın vurulması herkesi şoke ederken, Cihangir ve Ramo'nun karşı karşıya olduğu anlarda gerilim doruğa ulaşıyor
Gündem 02.10.2020, 21:06
Aksiyon dolu sahnelerin nefes kestiği tanıtımda Cihangir, Ramo'nun ölüm emrini veriyor.
Ramo'nun 14. Bölümünde neler olacak?
Ramo, Sibel’i kurtarmıştır ama Taner’in ölümü İstanbul’daki bütün dengeleri altüst etmiştir.
Cihangir, oğlunun katili bulunana kadar İstanbul’daki bütün işleri durdurma kararı alır. Cihangir’in bu kararı onunla iş yapanlar arasında, özellikle de Vahap da huzursuzluğa neden olur.
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