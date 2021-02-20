Ramo 33. Son Bölüm (19 Şubat Cuma) HD Tek Parça full İzle

Ramo'nun büyük bir planı vardır; Mazhar'ın yerine İstanbul’un patronu olmak. Patronların ise tek amacı vardır; Ramo'ya diz çöktürmek. Oyuna yeni giren Şerif'in her hamlesi Ramo'yu biraz daha zora sokuyordur. Ramo'nun harekete geçmesini engelleyen şey ise Sibel'in rehin tutuluyor olmasıdır. Ramo, bir yandan Sibel'in nerede tutulduğunu öğrenmeye, diğer yandan da Mazhar'ın yerine geçebilmek için Yıldırım'ı ikna edecek bir planı devreye sokacaktır. Yapacağı en küçük yanlış ailesinin yok olmasına neden olacağından, attığı her adıma dikkat etmek zorundadır.

Ramo'nun 33. Bölümünde neler olacak?

Ramo'nun büyük bir planı vardır; Mazhar'ın yerine İstanbul’un patronu olmak.

Ramo'nun büyük bir planı vardır; Mazhar'ın yerine İstanbul’un patronu olmak. Patronların ise tek amacı vardır; Ramo'ya diz çöktürmek. Oyuna yeni giren Şerif'in her hamlesi Ramo'yu biraz daha zora sokuyordur. Ramo'nun harekete geçmesini engelleyen şey ise Sibel'in rehin tutuluyor olmasıdır.

Ramo, bir yandan Sibel'in nerede tutulduğunu öğrenmeye, diğer yandan da Mazhar'ın yerine geçebilmek için Yıldırım'ı ikna edecek bir planı devreye sokacaktır. Yapacağı en küçük yanlış ailesinin yok olmasına neden olacağından, attığı her adıma dikkat etmek zorundadır.

Ramo, büyük patronun sonunu getirdi!

Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde büyük savaşın fitili ateşlendi. Ramo hem Sibel'i kurtarmayı başardı, hem de finalde büyük patron Yıldırım'ı öldürdü. Ramo'nun "Kıyamet kopacak!" sözleri ise bundan sonra olacakların mesajını verdi.

Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde, hem Sibel'i kurtaracak, hem de büyük patron Yıldırım'ın işini bitirecek bir plan yapan Ramo, Doğu ile birlikte Yıldırım'ın evini bastı. Yıldırım'a, Mazhar'ı aratarak Sibel'i bırakmasını istedi. Yıldırım, Ramo'nun isteğini yapmak zorunda kalınca Sibel, Mazhar'ın elinden kurtuldu. Mazhar, Sibel'in gitmesine izin verdi ancak Ramo'nun Yıldırım'la işi bitmemişti. Sibel'in kurtulmasıyla istediğini elde eden Ramo, büyük patron Yıldırım'ın işini bitirdi. Ramo'nun büyük patronu öldürmesiyle İstanbul'da dengelerin nasıl değişeceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYA #KAVUŞACAĞIZ DEDİ

Ramo'nun heyecan dolu bölümünün başlamasıyla birlikte #Kavuşacağız etiketi Twitter Türkiye'de 5 saat 45 dakika, #ramo etiketi ise 6 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

RAMO, SİBEL'İN YAŞADIĞINI ÖĞRENDİ

Ramo, Sibel'in yaşadığını ve Mazhar tarafından kaçırıldığını öğrendi. Müjdeli haberi Serdengeçtiler'in mekanında paylaşan Ramo, Sibel'i geri almak için planını yapmaya başladı. Sibel'i kendisine getirecek olan kişinin Yıldırım olduğunu söyleyen Ramo, tehlikeli planını anlattı. Hem Sibel'i kurtaracak hem de Yıldırım'ı öldürecek bir plan yapan Ramo, oyunu onların kurallarına göre oynayacaktı.

RAMO, BÜYÜK PATRONUN KARŞISINA ÇIKTI

Ramo, Mazhar ve diğerleri gibi oyuna dahil olarak planını adım adım işledi. Masanın Ramo'ya verdiği yeni görev, Cemil'i öldürmek oldu. Burada Ramo, Yıldırım ile konuşmayı başardı. Yıldırım'ın yanına giderek Cemil'i öldürme fikrine karşı çıkan Ramo, Mazhar'ın yerini alarak İstanbul'un yeni patronu olmak istedi ancak Yıldırım, Ramo'nun söylediklerini kabul etmedi. Ramo ise Yıldırım'ın şapkasına takip cihazı takarak Serdengeçtiler ile beraber onu izlemeye başladı.

''SOKAK KİME GÜVENİYOR?''

RAMO, İSTANBUL'U İSTİYOR

Büyük operasyonu başlatan Ramo, daha sonra Cemil için harekete geçti. Cemil'i bulup karşısına çıkan Ramo, onu ve kardeşlerini köşeye sıkıştırdı. Planını adım adım uygulamaya devam eden Ramo, Cemil'i aldı ancak onu öldürmedi. Cemil'in kardeşi, Fiko'nun mekanını basınca işler karıştı. Ramo ise Cemil'i öldürmediği için Cemil'in kardeşleriyle yaşanacak sorunu önledi ve düzenin bozulmamasını sağladı. Bu hamlesiyle Ramo, tüm dikkatleri üzerine çekerken, Ramo'nun büyük patrondan isteği İstanbul oldu.