Ramo 30. Son Bölüm (29 Ocak Cuma) HD Tek Parça full İzle. Ramo 31. yeni bölüm fragmanları yayınlandı mı?

Ramo'nun 30. Bölümünde neler olacak?

Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul’da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir.

Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul’da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir. Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul’da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir.

Sibel’in hiç bilmediği Gizem adında bir kardeşi vardır ve bir gün birden bire karşısına çıkar. Aslında onu Nehir bulmuştur. Gizem’in Nehir hakkında söyleyecekleri Sibel ve Ramo’yu dehşete düşürür.

Bütün bu karmaşanın içinde Ramo’nun Sibel’e büyük bir sürprizi vardır. Bu sürpriz Sibel’i oldukça mutlu edecektir.

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Sibel vuruldu!

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümü çarpıcı final sahnesiyle seyircileri şoke etti. Ramo ve Sibel'in düğün gününde gerçekleşen saldırı sonucu Sibel vuruldu.

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde; Ramo, Sibel'den habersiz düğünlerini organize ederek büyük bir sürpriz yaptı. Çifti düğün heyecanı sardı ancak yaşanan beklenmedik gelişmeler düğün gününü bir felakete dönüştürdü.

Sibel'in aniden ortaya çıkan kardeşi Gizem, Nehir ile iş birliği yaptı. Gizem'in Nehir'e düğünde bulunan korumaları haber vermesi üzerine Nehir ile beraber planın içinde olan Korkut'un adamları saldırıya geçti. Yapılan saldırıda Sibel vurulurken, Sibel'i kanlar içinde gören Ramo'nun korku dolu hali izleyicileri de derinden etkiledi.

SOSYAL MEDYA #RAMO'YU KONUŞTU

Ramo, dün akşam yayınlanan 30. bölümüyle ABC1 20+'da 5.04 izlenme oranı (rating), 10.23 izlenme payı (share), AB'de 4.15 izlenme oranı (rating), 9.04 izlenme payı (share), Total’de 6.28 izlenme oranı (rating), 12.47 izlenme payı (share) elde etti. #RAMO etiketi ise 2 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

RAMO'NUN YENİ GÖREVİ

Ramo, İstanbul'un büyük patronu Yıldırım'la tanıştı ancak bu görüşmede büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yıldırım, Mazhar'a İstanbul'u yönetme görevini verirken, Ramo'yu da İstanbul'da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirdi. Ailesiyle tehdit edilen Ramo, kendi yıktığı düzeni yeniden kurmak zorundaydı.

SİBEL'İN KARDEŞİ ORTAYA ÇIKTI

Sibel, hiç bilmediği Gizem adında bir kız kardeşinin ortaya çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sibel'i zorla kaçıran Gizem, ona Nehir'in kendisini nasıl tehdit ettiğini anlattıktan sonra yanından ayrıldı. Gizem'in arkasında bıraktığı çantaya bakan Sibel ise Gizem ile kardeş olduklarını gösteren bir DNA testi sonucu buldu.

SİBEL'E BÜYÜK SÜRPRİZ

Yaşanan tüm olumsuzluklar rağmen Ramo, Sibel'e büyük bir sürpriz hazırladı. İkili tüm gün normal insanlar gibi vakit geçirdikten sonra Sibel, asıl sürpriz ile karşılaştı. Ramo'nun gizlice düğünlerini organize ettiğini gören Sibel, büyük bir sevinç yaşarken, Cabbar'ın saldırıya uğradığı haberinin gelmesiyle Ramo, düğünden ayrılarak yardıma gitmek zorunda kaldı. Harekete geçen Ramo, Cabbar'ı ve paraları kurtarmayı başarırken, bundan sonra İstanbul'da neler yapacağına dair planını da yaptı.