Ramo 22. Bölüm (27 Kasım Cuma) HD Tek Parça full İzle - Son Bölüm

Cihangir, Ramo’nun hayatını bağışlamayı düşünmüyordur ama Cihangir’in de üstündeki adamlar, Ramo’yu öyle erkenden kaybetmek istemezler. Ne de olsa yıllardır aradıkları düşman olan Sarraf’ı Ramo getirmiştir onlara. Ramo, yaşam hakkını bir şartla kazanır; başka birini öldürmek. Ramo’dan öyle birini öldürmesini isterler ki, bunu vicdanen de fikren de yapması mümkün değildir. Sibel de Ramo’ya kurulan bu tuzağı öğrenir ve ona yardım etmek ister. Sibel, Ramo’ya yardım etmek iterken kendi başını belaya sokacaktır.

Mehmet Yılmaz Ak "Mazhar Aslan" karakteriyle Ramo'da!

Show TV’nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği RAMO’nun kadrosuna bu haftaki yeni bölümde Mehmet Yılmaz Ak dahil oluyor.

Ramo ve Cihangir’in savaşında beklenmedik yeni bir cephe açılıyor: Mazhar. Cihangir’in bükemeyeceği bileklerden biri olan Mazhar’ın bir diğer özelliği ise gizliliği. Üstelik Cihangir’le arasında başka bir savaş da var.

Ramo 21. Bölümünde Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur. Ramo, bütün ailesinin öldürüldüğünü düşünüyordur ve hiç bilmediği bir yerde kendine gelmiştir. Karşısına çıkan adamlar ise Ramo’dan ailesi karşılığında hiç beklemediği bir şey isterler; birini öldürmek. Oysa Ramo kiralık katil değildir. Diğer yandan Cihangir ve adamları Ramo’nun peşindedir. Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur. Hiç beklemediği bir anda Sibel de ailesini ve Hasan’ı kurtarmak isteyen Ramo’ya açıktan yardım etmeye başlar

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