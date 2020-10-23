Ramo 17. Bölüm HD Canlı İzle - Son Bölüm

Kürşat’tan bir şeyler öğrenememek isteyen Ramo’nın planı Kürşat’ın öldürülmesiyle boşa çıkar. Olay yerine polisler gelirken, çıkan çatışmada Ramo da yaralanır. Hasan, Ramo’nun kaçmasını sağlayabilmek için kendisini feda eder ve polise cinayet zanlısı olarak teslim olur.Fidan, Ramo’nun Kürşat’tan öğrendiği ipucunu Sibel’e söyleyerek ondan yardım ister. Sibel, ipucunun izini sürerken büyük bir tehlikeye doğru gittiğinin farkında değildir. Diğer yandan Ramo, ağabeyi Hasan’ı hapisten kurtarmaya çalışırken kendisini korkunç olaylar dizisinin içinde bulur. Ramo, olayları araştırdıkça hiç beklemediği büyük belalara bulaşacaktır.

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Ramo'nun 16. Son Bölümünde neler oldu?

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen 16. bölümünde Ramo'nun cesur hamlesi İstanbul'da başlayacak savaşın fitilini ateşledi. Kürşat'a paralarını Cihangir'in emriyle aldığını ve bütün parayı yakmadığını söyleyen Ramo, Kürşat'ı yanına çekmeyi başardı. Kürşat'a paralarının yerini gösteren Ramo, karşılığında da Cihangir'in kara paraları nasıl akladığını öğrendi. Tam bu anlarda ise beklenmedik bir saldırı her şeyi alt üst etti. Kürşat, Cihangir'i cezaevine sokacak şifreyi söylerken vuruldu. Yapılan saldırıda Ramo da vurulurken, Hasan'ı da adamlar zorla götürdü. Çatışmanın yaşandığı final anlarında gerilim giderek tırmanırken "Ramo ve Hasan nasıl kurtulacak?" sorusu şimdiden büyük merak konusu oldu.

Ramo'nun 15. Son Bölümünde neler oldu?

Ramo 15. Bölümünde Vahap’ın Cihangir ve Ramo’yu öldürme girişimi Ramo’nun eylemiyle boşa çıkmış ve bu girişim Vahap’ın kendi canına mal olmuştur. Çıkan çatışmada Ramo’nun Doğu’nun hayatını kurtarması ise Cihangir’de Ramo’ya karşı yeni soru işaretleri oluşmasını sağlar. Sibel, yurtdışına kaçacakken Cihangir’in onu bulmak için başlattığı sürek avı, Sibel’in kendisi için hiç de güzel olmayacak bir karar vermesine neden olur. Diğer yandan, Ramo’nun Köksal’la çalıştığından şüphelenen Cihangir, ona öyle bir oyun oynar ki, Ramo’nun bu oyundan sağ çıkması neredeyse imkansızdır.

Ramo'nun 14. Son Bölümünde neler oldu?

Aksiyon dolu sahnelerin nefes kestiği tanıtımda Cihangir, Ramo'nun ölüm emrini veriyor.

Cihangir, "Oğlumun toprağı soğumadan Ramo'nun işi bitecek!" sözleriyle Taner'in intikamını alacağını gösterirken, aksiyon dolu nefes kesici sahneler heyecanı artırıyor. Hasan'ın vurulması herkesi şoke ederken, Cihangir ve Ramo'nun karşı karşıya olduğu anlarda gerilim doruğa ulaşıyor

Ramo, Sibel’i kurtarmıştır ama Taner’in ölümü İstanbul’daki bütün dengeleri altüst etmiştir.

Cihangir, oğlunun katili bulunana kadar İstanbul’daki bütün işleri durdurma kararı alır. Cihangir’in bu kararı onunla iş yapanlar arasında, özellikle de Vahap da huzursuzluğa neden olur.

Diğer yandan Taner’in ölümüyle ilgili bütün ipuçları Ramo ve Sibel’i göstermektedir. Onlara yardım ettiği için Yavuz zan altında kalır. Cihangir bütün ordularıyla Ramo’nun üzerine yürürken Ramo’nun Sibel ve kendisini kurtarmak için çok az zamanı vardır.