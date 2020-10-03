Ramo 14. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm

Aksiyon dolu sahnelerin nefes kestiği tanıtımda Cihangir, Ramo'nun ölüm emrini veriyor.

Ramo'nun 14. Bölümünde neler olacak?

Ramo, Sibel’i kurtarmıştır ama Taner’in ölümü İstanbul’daki bütün dengeleri altüst etmiştir.

Cihangir, oğlunun katili bulunana kadar İstanbul’daki bütün işleri durdurma kararı alır. Cihangir’in bu kararı onunla iş yapanlar arasında, özellikle de Vahap da huzursuzluğa neden olur.

Diğer yandan Taner’in ölümüyle ilgili bütün ipuçları Ramo ve Sibel’i göstermektedir. Onlara yardım ettiği için Yavuz zan altında kalır. Cihangir bütün ordularıyla Ramo’nun üzerine yürürken Ramo’nun Sibel ve kendisini kurtarmak için çok az zamanı vardır.

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