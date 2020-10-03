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Ramo 14. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm
Cihangir, "Oğlumun toprağı soğumadan Ramo'nun işi bitecek!" sözleriyle Taner'in intikamını alacağını gösterirken, aksiyon dolu nefes kesici sahneler heyecanı artırıyor. Hasan'ın vurulması herkesi şoke ederken, Cihangir ve Ramo'nun karşı karşıya olduğu anlarda gerilim doruğa ulaşıyor
Gündem 03.10.2020, 11:30 03.10.2020, 11:33
Aksiyon dolu sahnelerin nefes kestiği tanıtımda Cihangir, Ramo'nun ölüm emrini veriyor.
Ramo'nun 14. Bölümünde neler olacak?
Ramo, Sibel’i kurtarmıştır ama Taner’in ölümü İstanbul’daki bütün dengeleri altüst etmiştir.
Diğer yandan Taner’in ölümüyle ilgili bütün ipuçları Ramo ve Sibel’i göstermektedir. Onlara yardım ettiği için Yavuz zan altında kalır. Cihangir bütün ordularıyla Ramo’nun üzerine yürürken Ramo’nun Sibel ve kendisini kurtarmak için çok az zamanı vardır.