Payitaht Abdülhamid 124. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Payitaht "Abdülhamid" son bölüm tek parça yayınlandı
Bidar Sultan sonunda Fatma’nın ihanetini ortaya çıkarabilecek mi? Abdülhamid masonların yüzündeki maskeleri düşürüp, aradığı hain Paşayı bulabilecek mi? Payitaht Abdülhamid Son Bölüm 124. Bölüm İzle
Kâtibin çantasından çıkan not ile beraber mason Paşa konusunda deliller bir kez daha Ahmet Paşa’yı gösterir. Zülüflü’nün beyanatlarına istinaden Abdülhamid oyununu oynamaya devam eder. Sultan Abdülhamid, Ahmet Paşa’nın ihanetinde artık kesin deliller aramaktadır. Masonların toplanmasına müsaade edecek olan Sultan, toplantıya katılan Paşanın Ahmet Paşa olup olmadığını görmek ister. Toplantıya baskın verilmesini emreden Padişah, hem hain Paşayı bulmak hem de masonları açığa çıkarmak istemektedir.
Konstantinapol şirketi üzerinden Leon’un izini bulan Eşref Azizler, Leon üzerinden amele cemiyetinin ele geçirilmek istendiğini fark ederler. Eşref Aziz yapılan bu planı onların oyununa göre oynamak ister. Leon Payitaht’ta bahisler üzerinden işçileri ve insanları borçlandırmaktadır. Leon’a dur diyecek olan ise Eşref Aziz’dir. Dövüşmekte mahir olan Kaşgarlı Nadir Bey ringe çıkar, böylelikle Eşref Aziz bahisler üzerinden yaptıkları tertibatları bozmayı amaçlar.
Fatma bu teklifi kabul edecek mi?
Bidar Sultan sonunda Fatma’nın ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?
Abdülhamid masonların yüzündeki maskeleri düşürüp, aradığı hain Paşayı bulabilecek mi?
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