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Online Satranç Turnuvasında Bahçeşehir Koleji Öğrencilerinden Büyük Başarı

Okul Sporları Online Satranç Turnuvasında Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü ilkokul öğrencilerinden büyük başarı.

Gündem 14.04.2021, 16:28 14.04.2021, 16:37
Online Satranç Turnuvasında Bahçeşehir Koleji Öğrencilerinden Büyük Başarı
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Okul Sporları Online Satranç Turnuvasında öğrencimiz Eda Özdemir 1., Toprak Eymen Gündüz 3. olmuştur.

Dereceye giren diğer öğrencilerimizin isimleri şu şekildedir:

Cemre Su Çetin

Ezgi Güçlü

Yiğit Mete Gökçen

Uluç Ege Özdemir

Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren satranç öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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