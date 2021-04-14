Online Satranç Turnuvasında Bahçeşehir Koleji Öğrencilerinden Büyük Başarı

Okul Sporları Online Satranç Turnuvasında öğrencimiz Eda Özdemir 1., Toprak Eymen Gündüz 3. olmuştur.

Dereceye giren diğer öğrencilerimizin isimleri şu şekildedir:

Cemre Su Çetin

Ezgi Güçlü

Yiğit Mete Gökçen

Uluç Ege Özdemir

Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren satranç öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.