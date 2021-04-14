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Online Satranç Turnuvasında Bahçeşehir Koleji Öğrencilerinden Büyük Başarı
Okul Sporları Online Satranç Turnuvasında Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü ilkokul öğrencilerinden büyük başarı.
Gündem 14.04.2021, 16:28 14.04.2021, 16:37
Okul Sporları Online Satranç Turnuvasında öğrencimiz Eda Özdemir 1., Toprak Eymen Gündüz 3. olmuştur.
Dereceye giren diğer öğrencilerimizin isimleri şu şekildedir:
Cemre Su Çetin
Yiğit Mete Gökçen
Uluç Ege Özdemir
Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren satranç öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.