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Oğuzhan Koç - Küskün Şarkı Sözleri
Gündem 02.11.2020, 20:44
Küskün; Bitiyor bir gün daha,
Gidiyor ömürden ah!
Masada anılarım,
Anılarla ağlarım.
Ne güzeldi o bahar
Gerisi ziyan,zarar
Ne kadar yaşarsam
O kadar iyi hatırlarım
Çıkıyor mu bir yere?
Bitmiyor yokuşlarım İçiyorsam her gece
Kime sorsam hep susar
Kapılar yine duvar
Sen unuttukça
Ben o kadar iyi hatırlarım
Çok eskilerden bir his hatırlatır seni
O gemilerden iner mi ah bildik biri
Kalmaz mı birkaç gün?
Sormaz mı hiç halimi?
Zaten yürek küskün.