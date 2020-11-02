Oğuzhan Koç - Küskün Şarkı Sözleri

Küskün; Bitiyor bir gün daha,

Gidiyor ömürden ah!

Masada anılarım,

Anılarla ağlarım.

Ne güzeldi o bahar

Gerisi ziyan,zarar

Ne kadar yaşarsam

O kadar iyi hatırlarım

Çıkıyor mu bir yere?

Bitmiyor yokuşlarım İçiyorsam her gece

Çöküyor omuzlarım

Kime sorsam hep susar

Kapılar yine duvar

Sen unuttukça

Ben o kadar iyi hatırlarım

Çok eskilerden bir his hatırlatır seni

O gemilerden iner mi ah bildik biri

Kalmaz mı birkaç gün?

Sormaz mı hiç halimi?

Zaten yürek küskün.