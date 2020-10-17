Öğretmen 6. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm

Ortaya çıkan “Avcı” bilgisi yüzünden artık zan altında olanlar Küçükkapı Lisesi öğretmenleridir. İçeride 12A sınıfının can güvenliği ise tek bir öğrencinin yanlış bir hareketiyle yeniden tehlike altındadır. Dışarıda öğretmenler birbirlerini yerken, 12A sınıfından bir öğrenci ise bir öğretmen hakkında geri dönüşü olmayan bir suçlama yapmak üzeredir.

Zeynep de kendini tehdit eden öğretmeni bulmak için Küçükkapı Lisesi’ne gelmiştir. Yılmaz ise Akif’in oyununu bozmak için Zeynep ile iş birliği yapmak ister.

18 EKİM 2020 SAAT 20.00 DA YAYINLACAK YENİ BÖLÜMÜ;

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5. BÖLÜM ÖZETİ

Öğretmen’in hikayesi yeniden başlıyor. Küçükkapı Lisesi 12A sınıfı büyük bir kaosun içindedir. Akif’in baygın olmasından yararlanmak isteyen bir grup öğrenci okuldan çıkmaya çalışır fakat karşılarında Akif’e ilk günden beri destek olan bir arkadaşlarını bulurlar. Hemen okuldan çıkmak isteyen öğrenciler ve Akif’e inanan ve okulu terk etmeyen öğrenciler arasında bir çatışma yaşanır. Bütün bu karmaşadan uzak durmaya çalışan bir öğrenci ise içerde ve dışarda yaşanan bütün her şeyin anahtarıdır.

Bu sırada adım adım okula polis yaklaşmaktadır. Akif uyanıp polisleri durdurabilecek midir?

4. BÖLÜM ÖZETİ

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur.Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur?

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem’in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?

3. BÖLÜM ÖZETİ

Küçükkapı Lisesi 12A Sınıfı, Mevsim’in itirafı ile Akif Erdem’in ikinci dersini geçmeyi başarmıştır. Fakat bir sonraki soruyu çözecek olanlar öğrenciler değil, işin profesyonelleridir. Yani polisler. Yılmaz Komiser, Rüya’nın sahte videosunu çeken öğrenciyi bulamadığı takdirde, kötü şeyler olacaktır.

Sınıfta ise bir önceki günün ardından herkes birbirine olan güvenini yitirmiştir. Polisin aradığı kişiyi ortaya çıkarmak için tüm sınıf birbirine saldırıyordur.Akif’i gören Zeynep’in ise hatıraları yerine gelmiş midir? Yoksa ona çarpan kişi Akif Erdem midir?

2. BÖLÜM ÖZETİ

Küçükkapı Lisesi 12A öğrencileri; geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirmişlerdir. Ertesi gün yaşadıkları sinir harbinin de etkisiyle bitkin düşmüşken Akif Erdem, sınıfa girer ve ikinci sorusunu sorar.Rüya’nın hayatını mahveden sahte doping videosunu sosyal medyada yayan kişi aralarından kimdir? Öğrenciler; bir yandan canlarını kurtarmak için çabalarken bir yandan da gerçeklerin sandıkları kadar basit olmadığıyla yüzleşeceklerdir.

Küçükkapı Lisesi’ni bombalayan Akif’in haberleri ülkede gündem konusu olurken, komadan uyanan Zeynep’in bunları görmesi an meselesidir.

1. BÖLÜM ÖZETİ

Hikaye; bir sene önce Akif’in belki de hayattaki en mutlu günüyle başlar… O gün Akif, sevdiği kadın olan Zeynep’e evlenme teklifi eder. Zeynep, Küçükkapı Lisesi’nde öğretmenliğe ilk başladığı gün aynı zamanda Akif’le nişanlanmıştır. Zeynep bir öğretmen olarak Küçükkapı Lisesi’ne ilk adımlarını atarken Akif, bunun sonun başlangıcı olduğunu bilmeden ona aşkla baka kalmıştır.

Bu olaydan bir sene sonra Akif Erdem; Küçükkapı Lisesi’nde Fizik Öğretmeni olarak 12A sınıfına girer ve öğrencileri rehin alıp okulla bağlantılarını koparacak bir bomba patlatır. Kimsenin zarar görmediği patlamada; bütün 12A sınıfı ve emniyet güçleri, Akif’in bunu neden yaptığını öğrenmeye çalışacaktır…

Akif Öğretmen; herkese büyük bir ders verecektir…