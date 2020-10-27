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NTV - Canlı Yayın HD

NTV canlı yayın izlemek ve online hd haber seyretmek için hemen tıkla! Son dakika haberlerler ve gelişmeler NTV'de!

Gündem 27.10.2020, 14:04 27.10.2020, 14:12
NTV - Canlı Yayın HD
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NTV canlı yayın izlemek ve online hd haber seyretmek için hemen tıkla! Son dakika haberlerler ve gelişmeler NTV'de!

NTV reklamverene değişik bölümleri sayesinde birbirinden farklı reklam seçenekleri sunuyor.

Reklamveren kendi hedef kitlesi ve ürününe uygun olarak seçeceği bölümlerde, NTV'nin reklam seçeneklerini kullanabilir.

Seçeneklerin fiyatlandırılması, dönemleri ve teknik zorunluluklar konusunda detaylı bilgi için:

E-posta
digitalreklam@NTV.com.tr

NTV Santral
0 212 335 00 00

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