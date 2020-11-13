NTV Canlı İzle! 13 Kasım 2020 Gündem Başlıkları
NTV canlı yayın izlemek ve online hd haber seyretmek için hemen tıkla! Son dakika haberlerler ve gelişmeler NTV'de! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış törenine iştirak edecek.
Gündem
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış törenine iştirak edecek.
(Tekirdağ/16.00)
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisini Karadeniz’e uğurlama törenine katılacak.
(İstanbul/10.30)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu'daki şantiyelerde incelemelerde bulunacak ve şehirde çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.
(Kastamonu/09.15/20.30)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret edecek, Sherwood Otel Kundu'da Muhtarlar Buluşmasına katılacak.
(Antalya/12.00 /16.30)
5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/10.00)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
8- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor.
9- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.
10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
11- Yazar Erol Mütercimler hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle açılan davanın ilk duruşması İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
12- Milli Eğitim Bakanlığının 2020-2021 eğitim öğretim takvimi uyarınca, ilk ara tatili öncesi son ders zili bugün çalacak.
1- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde, 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak sıralama turu mücadelesi ve 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesi takımlar Intercity İstanbul Park'ta antrenman turlarına çıkacak.
(İstanbul/11.00/15.00)
13- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la yapacağı karşılaşmaların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla sürdürecek.
(İstanbul/18.30)
14- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 9. maçını Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Avusturya ile oynayacak.
(Samsun/20.00)
15- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımıyla karşılaşacak.
(Atina/22.00)
16- Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası son 32 turunun rövanşında Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Ankara/19.00)
17- Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak.
(İstanbul/13.00)
18- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftası Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediye Gençlikspor maçıyla açılacak.
(Bursa/17.00)
NTV canlı yayın izlemek ve online hd haber seyretmek için hemen tıkla! Son dakika haberlerler ve gelişmeler NTV'de!