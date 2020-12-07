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Nevşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 290 kişiye 909 bin TL idari para cezası

Gündem 07.12.2020, 15:19 07.12.2020, 15:39
Nevşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 290 kişiye 909 bin TL idari para cezası
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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere yapılan idari işlemler Nevşehir il genelinde;

1 Aralık Salı – 3 Aralık Perşembe günleri saat 21:00 ile 05:00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 167 kişiye toplam 521.610,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

4 Aralık Cuma 21:00 ile 7 Aralık Pazartesi günü saat 05:00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 123 kişiye toplam 387.450,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 6 gün içerisinde toplam 290 kişiye 909.060,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

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