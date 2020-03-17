Nevşehir Valiliği Koronavirüs İçin Alınacak Önlemleri Açıkladı

T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 16.03.2020 KARAR NO : 2020/04 GÜNDEM : Coronavirüs için alınacak önlemler,

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda Kurulumuz 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği aşağıdaki kararlar alınmıştır;

1. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; Tiyatro, Sinema, Gösteri Merkezi, Konser Salonu, Nişan Düğün Salonu, Çalgılı/Müzikli Lokanta/Kafe, Gazino, Pavyon, Diskotek, Bar ve Gece Kulübü, Birahane, Taverna, Kahvehane, Kıraathane, Kafeterya, Kır Bahçesi, Nargile Salonu, Nargile Kafe, Internet Salonu, Internet Kafe, her türlü Oyun Salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil ), Çay Bahçesi, Dernek Lokalleri, Lunapark, Yüzme Havuzu, Hamam, Sauna, Kaplıca, Masaj Salonu, SPA ve Spor Merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulacak.

2- Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmiştir.

3- Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "Taziye Evleri” nin faaliyetleri 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulacaktır.

Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin Mülki İdare Amirleri tarafından il/ilçe belediyeleri, belde belediyeleri, il Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Köy Muhtarlıkları ile işbirliği içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Emniyet, Jandarma, Zabıta Birimleri gibi kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ayrıca Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın Başkanlığında, Koronavirüs (COVİD-19) İl Düzeyi Uygulama Planı Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda; Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) ile ilgili alınan ve alınacak olan tedbirler ve önlemler görüşüldü.

Toplantıda; İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay tarafından virüsten korunma yolları, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kurallar, sağlık teşkilatı olarak Koronavirüs ile ilgili alınan tedbir ve önlemlerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi ve paydaş kurumlarca uygulanacak planlar ve tedbirler ele alındı.

Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında yapılan toplantıya; Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, ilgili kurum amirleri ile Oda başkanları katıldı.

İlçe Kaymakamları İle Koronavirüs Toplantısı Yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında, İlçe Kaymakamlarının katılımlarıyla; Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ilçelerde yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yeni Koronavirüs Hastalığı ve tedbirleri ile ilgili, ilimiz genelinde olduğu gibi ilçelerde de alınan tedbirler, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gerekenler ele alınarak, değerlendirmelerde bulunuldu.

Valilik Toplantı Salonu’nda İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Kaymakamları katıldı.