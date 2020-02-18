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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde sürek avı düzenlendi
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün izni, İlçe Jandarma Komutanlığının gözetiminde yaban domuzlarıyla mücadele çalışması yapıldı.
Gündem 18.02.2020, 13:35
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün izni, İlçe Jandarma Komutanlığının gözetiminde yaban domuzlarıyla mücadele çalışması yapıldı.
Hırkadağı ve Kızılöz mevkisinde gerçekleştirilen sürek avına ilçedeki ruhsatlı avcılar katıldı.
Gerekli izinlerin alınmasının ardından sürek avı düzenlendiğini ifade eden Yenal, bölgede hızla artış gösteren yabani domuz sayısının kontrollü şekilde azaltılmasına yönelik sürek avı yapıldığını kaydetti.