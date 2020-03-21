Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’nden Covıd-19 Uyarısı

NGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici, “Bugünlerde provokatör, sansasyonel, gerçek dışı, yanıltıcı bilgi ve haberlere karşı, her zamankinden daha fazla dikkatli olmalıyız. Kaynağı belli olmayan, resmi makamların doğrulamadığı hiç bir bilgiye itibar etmemeliyiz” diyerek, kamuoyunu uyardı.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Bayram Ekici, Nevşehir’de gazetecilik mesleğini sürdüren yazılı, sesli, görsel yayın yapan tüm gazetecilerin doğru haber verilmesi gerektiği yönünde büyük çaba harcadıklarına dikkat çekerek, görev yapan gazetecilere yardımcı olunmasını istedi. Başkan Ekici, “Hepimizin bildiği gibi, dünyada hızla yayılan, ülkemizi de etkisi altına alan corona virüs ile mücadelede hekimler ya da güvenlik güçleri kadar önemli bir görevi gazeteciler de yapmaktadır. Herkesin, korunma amaçlı evinde olması gerektiği sırada arkadaşlarımız, risk alarak habere gitmektedir. Bu esnada belki de hasta bir insanla temas kurmaktayız. Tüm risklere rağmen, mesleğimizin bize verdiği toplumun "doğru habere ulaşma, doğru bilgiyi yayma" sorumluluğundan asla vazgeçmeden görevimizi sorumluluk anlayışı içinde yerine getirmekte kararlıyız” dedi.

NGC Başkanı Ekici açıklamasının devamında; “Bugünlerde provakatif, sansasyonel, gerçek dışı, yanıltıcı bilgi ve haberlere karşı her zamankinden daha çok dikkatli olmalıyız. Kaynağı belli olmayan, resmi makamların doğrulamadığı hiç bir bilgiye itibar etmemeliyiz. Birliğimizi, beraberliğimizi ve verilen amansız mücadeleyi zayıflatmak, milletimizi galeyana getirmek ve kaos yaratmak adına sosyal medyada dolaşan gerçek dışı bilgileri yazmak yaymak böylesi olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde hiç birimize fayda sağlamayacağı gibi ciddi zararlara yol açacağı bilincinde olmalıyız. Covid-19 virüsü ile mücadele konusunda devletimizin yürüttüğü çalışmayı desteklemek, halkı korku ve kaygıdan uzak, gerçek bilgiyle beslemek ve doğru haber vererek ülkemiz ve şehrimiz hakkında yaratılmaya çalışılan olumsuz algıya engel olmak da bizlerin görevleri arasındadır. Gazeteci arkadaşlarımız, bu görev ve sorumluluk anlayışı içinde çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmektedirler.” dedi.

ANADOLU BASINI DESTEK BEKLİYOR

NGC Başkanı Ekici, açıklamasının son bölümünde, alınan ekonomik önlemlerle ilgili görüşlerini dile getirirken şunları söyledi: Elbette, üstlendiğimiz sorumluluk kadar devletimizden, zor durumdaki yayıncılar ve çalışan gazetecilere yönelik destek bekliyoruz. Covid-19 virüse karşı alınan önlemler nedeniyle toplumda yaşanan ekonomik sorunlar her zaman olduğu gibi bugün medya sektörünü de etkilemiştir. Bu nedenle Anadolu medyasının ayakta kalması için destek beklediğimizi yenilemek istiyoruz.