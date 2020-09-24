Nevşehir Belediyesi’nden ‘Askıda Tablet’ Kampanyası

Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle milyonlarca öğrencinin eğitimine uzaktan devam etmek zorunda kaldığı şu günlerde hiçbir öğrencinin tablet veya bilgisayarı olmadığı için eğitimden mahrum kalmasını istemediklerini belirtti.

EbaTv'ye tableti veya bilgisayarı olmadığı için bağlanmayan çocukların eğitimine devam edebilmesi ve koronavirüsle mücadele kapsamında başlayan uzaktan eğitim dönemiyle ortaya çıkan tablet ihtiyacını gidermek amacıyla Nevşehir Belediyesi olarak ‘ Askıda Tablet Kampanyası’ başlattıklarını söyleyen Arı, kampanya çerçevesinde edinilecek olan tabletlerin ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacağını açıkladı.

Arı, “2020-2021 eğitim öğretim yılı ile birlikte ana sınıfları ile 1. sınıflarımız yüz yüze eğitime kısmen de olsa başladı. Tabii şehrimizde uzaktan eğitim gören ve imkanı olmayan çocuklarımız var. Nevşehir Belediyesi olarak biz de 'hiçbir çocuğumuz ve gencimiz uzaktan eğitimden mahrum kalmasın ve eğitim öğretimde ara verilmesin' diyerek ‘Askıda Tablet Kampanyası’ başlattık." dedi.

Arı, sosyal medya hesaplarından “EbaTv'ye tableti veya bilgisayarı olmadığı için bağlanmayan yavrularımız adına. Kimler, evlatlarımız için taşın altına elini koyarak tablet ile destek verecek?’ notuyla birlikte kampanyanın görselini paylaşırken tüm hayırseverleri kampanyaya destek vermeye davet etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın öncülüğünde başlatılan kampanyaya katılarak bağışta bulunmak isteyenler 0384 2134936 numaralı hattan Nevşehir Belediyesi ile iletişime geçebilecek.