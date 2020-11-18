Nazlı Emektar - Soluma Vura Vura şarkı sözleri
Nazlı Emektar'ın, ILS Vision Music etiketiyle yayınlanan "Soluma Vura Vura" isimli tekli çalışması, video klibiyle netd müzik'te.
"Soluma Vura Vura" şarkı sözleri ile
Soluma Vura Vura İçimizi Çürütür
Baba Doldur Bu Dert Bizi Büyütür
Ne İştir Söyle Ne İçtin
Gidenmi Baba Değişti Sür
Gözüm Arkada Yollarda
O Şimdi Hangi Kollarda
Gidecek Bir Sürü Yol Varda
Baba Sür Bizi Sollarlar
Çalarsa Kapımı Affetmem
Geçer mi Gönlüm Gafletten
Mecnun Değilim Sarf etmem
Çölleri Dağları Mahvetmem
Gözüm Arkada Yollarda
O Şimdi Hangi Kollarda
Gidecek Bir Sürü Yol Varda
Baba Sür Bizi Sollarlar
Acın Kadar Konuş Dedim
Bu Kadar Dert Beyne Zarar
Kime Küstün sen
Gözüm Arkada Yollarda
O Şimdi Hangi Kollarda
Gidecek Bir Sürü Yol Varda
Baba Sür Bizi Sollarlar
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Söz & Müzik: Bülent Işık
Prodüktör: Cem Başaran Aksan
Müzik Yönetmeni: Enes Yıldırım
Düzenleme: Erbil Erdan & Görkem Nazlı
Klip Yönetmeni: Ouuzo
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