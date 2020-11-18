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Nazlı Emektar - Soluma Vura Vura şarkı sözleri

Nazlı Emektar'ın, ILS Vision Music etiketiyle yayınlanan "Soluma Vura Vura" isimli tekli çalışması, video klibiyle netd müzik'te.

Gündem 18.11.2020, 15:51
Nazlı Emektar - Soluma Vura Vura şarkı sözleri
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"Soluma Vura Vura" şarkı sözleri ile

Soluma Vura Vura İçimizi Çürütür

Baba Doldur Bu Dert Bizi Büyütür

Ne İştir Söyle Ne İçtin

Gidenmi Baba Değişti Sür

Gözüm Arkada Yollarda

O Şimdi Hangi Kollarda

Gidecek Bir Sürü Yol Varda

Baba Sür Bizi Sollarlar

Çalarsa Kapımı Affetmem

Geçer mi Gönlüm Gafletten

Mecnun Değilim Sarf etmem

Çölleri Dağları Mahvetmem

Gözüm Arkada Yollarda

O Şimdi Hangi Kollarda

Gidecek Bir Sürü Yol Varda

Baba Sür Bizi Sollarlar

Acın Kadar Konuş Dedim

Niye Sustun Sen

Bu Kadar Dert Beyne Zarar

Kime Küstün sen

Gözüm Arkada Yollarda

O Şimdi Hangi Kollarda

Gidecek Bir Sürü Yol Varda

Baba Sür Bizi Sollarlar

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Söz & Müzik: Bülent Işık

Prodüktör: Cem Başaran Aksan

Müzik Yönetmeni: Enes Yıldırım

Düzenleme: Erbil Erdan & Görkem Nazlı

Klip Yönetmeni: Ouuzo

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