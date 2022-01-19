Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem- Salıncak Şarkı Sözleri

Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem’in DMC & Mahzen Media etiketiyle yayınlanan ''Salıncak'' isimli video klibi Mustafa Ceceli resmi YouTube kanalında yayında! Keyifli Dinlemele

Gündem 19.01.2022, 15:47
Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem- Salıncak Şarkı Sözleri

 Prodüktör: Samsun Demir- Tolga Aykut Söz & Müzik: Doğanay Karadeniz & Alaaddin Ergün Düzenleme : Mustafa Ceceli Ney & Kaval : Vedat Aygıran Vokaller : Kurtuluş Kuş , Burak Bulut , Alaaddin Ergün Gitar, Percussion: Mustafa Ceceli Mix - Mastering: Koray Püskül Klip Yönetmeni: Tolga AYKUT Görüntü Yönetmeni: Sedat Yağız Bedavacı Yardımcı Yönetmen: Ertan Şengül Kamera Asistanı: Yusuf İslam Temur Edit: Berke Küçük Işık: Mert Mustafa Çoban, Mehmet Kök Işık Ekibi : Hue Prodüksiyon Işık Kamera Asistanı: Yusuf İslam Temur DoP: Sedat Yağız Bedavacı Color: ThePostBrothers

"Salıncak" şarkı sözleri ile, Fermanım iki dudağının arası
Çok gördüm sözünün kölesi olanı
Dermanım sende sanmıştım Meğerse yanılmışım
Artık sana ebediyen Tozlu bu raflarım
Şimdi senin pembelerin bile Temizleyemez o sayfaları
Kapandı bu eski yaram sana dayana dayana Daha tutunacak aşka kalmadı dayanak
Hayallerim uçurumun eşiğinde bir salıncak
Ben gittikten sonra mı aklın bende kalacak

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