Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem- Salıncak Şarkı Sözleri

Prodüktör: Samsun Demir- Tolga Aykut Söz & Müzik: Doğanay Karadeniz & Alaaddin Ergün Düzenleme : Mustafa Ceceli Ney & Kaval : Vedat Aygıran Vokaller : Kurtuluş Kuş , Burak Bulut , Alaaddin Ergün Gitar, Percussion: Mustafa Ceceli Mix - Mastering: Koray Püskül Klip Yönetmeni: Tolga AYKUT Görüntü Yönetmeni: Sedat Yağız Bedavacı Yardımcı Yönetmen: Ertan Şengül Kamera Asistanı: Yusuf İslam Temur Edit: Berke Küçük Işık: Mert Mustafa Çoban, Mehmet Kök Işık Ekibi : Hue Prodüksiyon Işık Kamera Asistanı: Yusuf İslam Temur DoP: Sedat Yağız Bedavacı Color: ThePostBrothers

"Salıncak" şarkı sözleri ile, Fermanım iki dudağının arası

Çok gördüm sözünün kölesi olanı

Dermanım sende sanmıştım Meğerse yanılmışım

Artık sana ebediyen Tozlu bu raflarım

Şimdi senin pembelerin bile Temizleyemez o sayfaları

Kapandı bu eski yaram sana dayana dayana Daha tutunacak aşka kalmadı dayanak

Hayallerim uçurumun eşiğinde bir salıncak

Ben gittikten sonra mı aklın bende kalacak