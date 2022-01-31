Müge Anlı Tamamı Tek Parça 31 Ocak 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle! Müge Anlı 31 Ocak 2022 Full İzle!

Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ocak 2022, Pazartesi

Türkiye'nin her yerindeki izleyicilere akülü ve tekerlekli sandalye... Sultan Aktaş'ın pahalıya patlayan sosyal medya aşkları. Sultan Hanım'ın evine gidildi ve Sultan Hanım Aydoğan Bey'e güvenip tüm eşyaları sattığını, yatağını bile sattığını, hiçbir eşyasının kalmadığını, kanepede yattığını, tezgâhının döküldüğünü, sobasını bile sattığını, komşularının verdiğini söyledi. Komşu hanımefendi, Sultan Hanım'a soba, odun kömür getirdiklerini, Aydoğan Bey'in ben Sultan'a yüzük alacağım dediğini, Sultan Hanım'ın halinin içler acısı olduğunu dile getirdi.

Sultan Hanım, Aydoğan Bey'in neden yayına bağlanmadığını sorup sülalesine rezil olduğunu, erkekse onun da gelmesini istedi. Müge Anlı da paranın ödenmesi için çağrıda bulundu. Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa'nın şüpheli kaybı...

Müge Anlı, Müzeyyen Hanım'ın Gülçeren Hanım ile de telefon konuşmalarının tespit edildiğini, Medeni Bey'in "Benim sevgilim Gülçeren" dediğini ama Gülçeren Hanım'ın kabul etmediğini dile getirdi.

Müge Anlı, Müzeyyen Hanım'ın en son Medeni Bey'in yanında olduğunu, sonra da kaybolduğunu vurguladı. Gülçeren Hanım, 4 yıl sonra Medeni Bey'i Tatvan'a çağırdığını zira polisin kendisini aradığını, kendisine ölü resimleri gösterdiğini, korktuğu için Medeni Bey'i aradığını, Müzeyyen senin yanındaysa gönder kadını dediğini, o sebeple aradığını, zaten Vefa'yı da hep kendisinin emzirdiğini söyledi. Şenay Hanım, Gülçeren Hanım'ın hiç tepki almadığını, 2-3 valiz para ile hep eve geldiğini, 2-3 katlı evler yaptığını, ablasının sırtından Gülçeren Hanım'ın para kazandığını söyledi.

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...