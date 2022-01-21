Müge Anlı Tamamı Tek Parça 21 Ocak 2022 Cuma ATV Canlı İzle! Müge Anlı 21 Ocak 2022 Full İzle!

5 çocuklu bir annenin çarpıcı iddiaları... Şaduman Hanım canavar gelininin kendisine şiddet gösterdiğini, kocası da sahip çıkmadığından Müge Anlı'ya geldiğini söyledi ve yaraları içi sağlkık çalışanlarından yardım alındı. Şaduman Hanım, 17 yaşında eşi Mehmet ile evlendiğini, hep hizmet ettiğini, gelin eve gelince kocası ile aralarının bozulduğunu, bir insanın nasıl karısını mağdur ettiğini, eşinin kendisine "Neden yaşamak için mücadele veriyorsun ölsene" dediğini iddia etti. Şaduman Hanım, eşi ile barışmayacağını, eşinin resmen şeytan olduğunu, maddi dayanağı olmadığından eşinin kahrını çektiğini, şimdi 40 yılın kadınlık emeğini istediğini, köydeyken bile eşine su ısıttığını öyle banyo yaptırdığını, 20 senedir eşi ile kağıt üzerinde evlilikleri olduğunu söyledi. Şaduman Hanım, eşinin kendisini artık istemediğini, zira eşinin işine artık yaramadığını, kendisinin artık istediği bir hayat arkadaşı olduğunu, bir çay içip sohbet etmeye hasret kaldığını anlattı. Eşi Şükrü canlı yayında... Şükrü Bey, eşinin tüm amacının ekranlara çıkıp kendisini göstermek olduğunu, helal olmasını, eşi kilo alınca bile kendisini suçladığını dile getirince Şaduman Hanım yürümek için de para gerektiğini, eşinin dükkanına gidip para istediğini, 200 TL'yi zor aldığını, onla da buraya geldiğini belirtti. Kocası ve gelini canlı yayında... Leyla Hanım kendi dışında diğer çocukların da bağlanmasını, bir insanın 7/24 "Ben sabaha kadar uyumadım, planlar kurdum, şöyle yapacağım böyle yapacağım" dediğini, kendi kendine ıslık çaldığını, alkış yaptığını, 30 sene önceki konuları açtığını, hep dedikodu yaptığını belirtti. Saadet Çoban çocuklarına kavuştu.

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35 yaşındaki 3 çocuk annesi Saadet Çoban bulundu. Bursa asayişinde ifade veren Saadet Hanım, kardeşinin yanına gitme teklifini kabul etti ve ekiple yemek yedi. Saadet Hanım, çocukları okula götürüp sonra kaçtığını zira eşinin kendisini götürecek olduğunu, önce merdiven altında kaldığını, üç gün de bayan arkadaşında kaldığını, sonra bir erkek arkadaşı olduğunu, erkek arkadaşının annesi ile tanıştığını, orada kaldığını anlattı.

Abla kardeş yıllar sonra canlı yayında birbirine kavuştu. Görüntüleri çeken komşu canlı yayında... Ramize Hanım, Saadet Hanım'ın öyle kardeşimle evlensin durumu olamayacağını, öyle bir şey düşünmediklerini, tek hatasının yanılıp videoları Ünal Bey'e vermek olduğunu, video çekildiğinden de Saadet Hanım'ın haberi olduğunu, elbiseleri bile kendi isteği ile getirdiğini öne sürdü.

İki çocuk annesi Kadriye Uğurlu canlı yayında... Kadriye Hanım, annesi yayına çıkmadan 4 gün önce de 1 ay önce de annesi ile hep konuştuğunu, aradığını, zorla tutulmadığını, sevdiği için yanında durduğunu söyledi. Paslı çiftinin ölü olarak bulunduğu yerde olay yeri canlandırması yapıldı. Serkan Bey Cahit Bey'in motosikleti ile karşılaştığını, arazide bir motosiklet düştüğünde her şeyin kırılması gerektiğini ama asla öyle olmadığını, camının vs. bile sağlam durduğunu, çiftin kıyafetlerinin de düzgün durduğunu söyledi. Serkan Bey ile muhabir iki canlandırma yaptı. İlkinde motosiklet seyir halinde değilken düşüş gerçekleştirildi ve öndeki kişi sola düşerken arkadaki kişi motosikletin önüne düştüğü, motosikletin de olduğu yere düştüğü görüldü.