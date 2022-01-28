Müge Anlı Son Bölüm Tamamı izle: 28 Ocak 2022 Cuma Tek Parça izle! Müge Anlı'da son dakika

62 yaşındaki Hatun Yurduseven ve 27 yaşındaki Barış Osma bulundu! Hatun Hanım'ın görümcesinin yanına gitmiş olduğunu, Sadık Bey'in de eşinin yanına Samsun'a gittiği öğrenildi. Müge Anlı, Niksar ilçe jandarma komutanlığı yetkililerinden haber geldiğini, Barış'ın annesinin Tokat Niksarlı olduğunu, cebinde parası olmayan, kimliği olmayan kişinin nasıl şehir değiştirdiğini sorguladı. Müge Anlı, Barış'ın kendisini Malatyalı pide uzmanı olarak tanıttığını aktardı. Merve Yöndem'in anne ve kardeş özlemi... 20 yaşındaki Merve Yöndem'in annesini ve annesi evi terk ederken yanına aldığı kardeşini aradığını söyledi. Merve, Bitlis Tatvan'dan geldiğini, şu an 4 kardeş olduklarını ama 1 tanesinin kayıp olduğunu, annesinin 13 yıl önce evi terk ettiğini, babasının bir daha evlenmediğini, kendilerine babaannesinin dedesinin baktığını, annesinin o dönem yanına götürdüğü kardeşinin 4-5 yaşında olduğunu, neden gittiğini bilmediğini dile getirdi. Duygularıyla oynandı, birikimi gitti... Sultan Hanım, 48 yaşında olduğunu, anne babasına bakarken evlenemediğini, 3 kez dolandırıldığını, 2018 yılında Emir Bey ile tanıştığını, onun 27 yaşında olduğunu, kendisinin yaş farkı olduğu için kabul etmediğini, Emir Bey'in ise "Benim ailem kabul eder" deyip kendisine telefon aldırdığını, telefon alınca da ailem seni kabul etmiyor dediğini anlattı. Sultan Hanım, 2019 yılında Kurtuluş Bey ile tanıştığını, 37 yaşında olduğunu, ona da kredi çekip verdiğini, paramı ver dediğini ama vermediğini, dolandırıldığını söyledi. İddiaların odağındaki Aydoğan Ünsal canlı yayında...

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Fahriye Büyükçiçek aylar sonra ailesinin karşısında... Fahriye, eşi ile okula gittiğinden beri tanıştığını, ne zaman tanıştığını hatırlamadığını, son 1 aydır unutkanlık başladığını, hızlı geliştiğini, eşinin sicilini görünce korkmadığını, çoğunun insan dövmek olduğunu dile getirdi. Fahriye, eşinin içki içmeyi bıraktığını, namaza başladığını, eşinin eski eşlerini de neden bıraktığını bildiğini, dün bağlanan kişinin de eşinin eski eşinin ablası olduğunu, kardeşinin dayak yemek için ne yapmış olduğunu da söylemesini istedi.

Fahriye Büyükçiçek kandırıldı mı? Fahriye, kendisine 3 harflilerin musallat olduğunu, küçüklükten beri olduğunu yeni fark ettiğini, hocaya gittiklerini, hocanın muska verdiğini, işe yaradığını, 2 gündür rahatladığını dile getirdi. Fahriye, hoca olarak bir kadına gittiğini, yani kendisinde de Hazım Bey'de de 3 harfli olduğundan bir araya gelince çatıştıklarını, evlenince kurtulduğunu, eskisi kadar gelmediklerini, anlatınca arada geldiklerini iddia etti. İsmini vermek istemeyen bir izleyici yayına bağlandı!

Telefondaki hanımefendi, Hazım Bey'in kafelerde gezip küçük kızları kandırdığını, daha geçenlerde bir kıza asıldığını, kız yüz vermediği için Fahriye'ye gittiğini, Fahriye'nin kesinlikle tehdit altında olduğunu, kızın çok korktuğunu iddia etti. Barış Osma'nın 24 Ocak'ta Kadıköy'de görüldüğü öğrenildi. Müge Anlı, Barış'a gece 1'de Kadıköy Rıhtımda ulaşıldığını, zabıtanın gelin sizi kış kampına götürelim dediğini, Barış'ın yanındaki iki kişinin kabul ettiğini ama Barış'ın kabul etmediğini, polislere saldırdığını, 2 saat sonra zabıtaların tekrar gidip baktığını, Barış'ın yine gitmediğini dile getirdi.