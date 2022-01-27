Müge Anlı Son Bölüm Tamamı izle: 27 Ocak 2022 Perşembe Tek Parça izle! Müge Anlı'da son dakika

Fahriye Büyükçiçek aylar sonra ailesinin karşısında... Fahriye, eşi ile okula gittiğinden beri tanıştığını, ne zaman tanıştığını hatırlamadığını, son 1 aydır unutkanlık başladığını, hızlı geliştiğini, eşinin sicilini görünce korkmadığını, çoğunun insan dövmek olduğunu dile getirdi. Fahriye, eşinin içki içmeyi bıraktığını, namaza başladığını, eşinin eski eşlerini de neden bıraktığını bildiğini, dün bağlanan kişinin de eşinin eski eşinin ablası olduğunu, kardeşinin dayak yemek için ne yapmış olduğunu da söylemesini istedi.

Fahriye Büyükçiçek kandırıldı mı? Fahriye, kendisine 3 harflilerin musallat olduğunu, küçüklükten beri olduğunu yeni fark ettiğini, hocaya gittiklerini, hocanın muska verdiğini, işe yaradığını, 2 gündür rahatladığını dile getirdi. Fahriye, hoca olarak bir kadına gittiğini, yani kendisinde de Hazım Bey'de de 3 harfli olduğundan bir araya gelince çatıştıklarını, evlenince kurtulduğunu, eskisi kadar gelmediklerini, anlatınca arada geldiklerini iddia etti. İsmini vermek istemeyen bir izleyici yayına bağlandı!

Telefondaki hanımefendi, Hazım Bey'in kafelerde gezip küçük kızları kandırdığını, daha geçenlerde bir kıza asıldığını, kız yüz vermediği için Fahriye'ye gittiğini, Fahriye'nin kesinlikle tehdit altında olduğunu, kızın çok korktuğunu iddia etti. Barış Osma'nın 24 Ocak'ta Kadıköy'de görüldüğü öğrenildi. Müge Anlı, Barış'a gece 1'de Kadıköy Rıhtımda ulaşıldığını, zabıtanın gelin sizi kış kampına götürelim dediğini, Barış'ın yanındaki iki kişinin kabul ettiğini ama Barış'ın kabul etmediğini, polislere saldırdığını, 2 saat sonra zabıtaların tekrar gidip baktığını, Barış'ın yine gitmediğini dile getirdi.

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...