Müge Anlı ile Tatlı Sert Programının Son Bölümünde Şok Eden Gelişmeler Yaşandı! Müzeyyen ve Vefa Yöndem Cinayete Mi Kurban Gitti?

Çoğunlukla faili meçhul cinayetleri ortaya çıkaran araştırmacı Müge Anlı, Müzeyyen ve Vefa Yöndem olayındaki son gelişmeleri de izleyicilerle paylaştı.

Siirt’ten gelip uzun zamandır kayıp olarak aranan annesi ve küçük kardeşi için Müge Anlı’dan yardım isteyen Merve Yöndem, yürekleri yakan feryatlarla olayın çözülmesini istedi. 3 Ocak tarihinde yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müzeyyen ve Vefa Yöndem olayı hakkında şok eden gelişmeler yaşandı.

Müzeyyen ve Vefa Yöndem Olayında Şok Gelişmeler!

Siirt’ten gelen Merve Yöndem, annesini ve küçük kardeşini bulabilmek için Müge Anlı’dan yardım istedi. Bilmediği bir sebepten dolayı annesinin ve kardeşinin evi terk ettiğini söyleyen Merve, başından geçen tüm olayları aktardı. Olay hakkında araştırmalarını sürdüren araştırmacı gazeteci Müge Anlı, şok gelişmelerin ortaya çıktığını söyledi.

Anne Oğulun Şüpheli Kayboluşları Yavaş Yavaş Çözülüyor!

Müge Anlı, kaybolan Yöndem ailesi hakkında ipuçlarını takip etmeye başladı ve konuyla ilgili olarak daha önce cezaevinde de yatan Müzeyyen Yöndem’in komşusu Gülçeren Hanım’a ulaştı. Evi neden terk ettiği bilinmeyen Müzeyyen Yöndem hakkında şok detaylar ortaya çıkmaya başladı. Müge Anlı, anne ve oğulun bir cinayete kurban gidebileceğini aktardı. Esrarengiz kayboluş olayıyla ilgili Müge Anlı’nın araştırmaları sürüyor.