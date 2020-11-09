Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Kasım 2020 | Pazartesi Tek Parça Canlı İzle

Kastamonu'dan Çorum'a evlenme hayaliyle gitti, Hasan Ayıcı evlenme vaadiyle dolandırıldığını iddia ediyor. Kendisinden 17 yaş küçük kadınla evlenmek istedi, evlilik hayaliyle 76 Bin Lirasını kaptırdı. 22 yaşındaki Seren'le ilgili ise canlı yayına çok sayıda telefonlar gelmeye başladı. Yayına bağlanan Seren'in babası, kızının evden kaçtığını 7-8 aydır hiç haber alamadığını dile getirdi. Babası, kızının amcasında kaldığını okulunun oraya daha yakın olduğunu, kuzenleriyle birlikte okula gittiğini söyledi. Hasan'ın sözlerinin doğru olabileceğini sözlerine ekledi. ''Sahte gelin'' Seren tarafından dolandırılan kişi canlı yayında. Burhan Perçin canlı yayına bağlanarak yaşadıklarını anlattı. ''Sahte gelin 3 gün kaldı, 25 Bin Liramızı aldı'' sözleri herkesi şaşırttı. Zeliha ve Cevdet Uysal'ın kaybında 12. Gün. İddialarda adı geçen dayı canlı yayında! Canlı yayına katılan dayı kayıp olduğu bilgisinin nereden geldiğini sorguluyor. O gün Uysal çiftiyle saat kaçta neredeydiler? Kadir Bey, kardeşinin kaybına çok inanamadığını ve akıl erdiremediğinden bahsetti. Müge Anlı ise köyde böyle kayıpların daha önce olup olmadığını sorguladı.

Müge Anlı son sezonda neler oldu?

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