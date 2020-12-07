Müge Anlı ile Tatlı Sert 7.12.2020 Pazartesi Bölümü Tek Parça HD İzle

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Mustafa Özbay'ın şüpheli kaybında 11. Gün. Yeğeni Fatime Çelimli canlı yayında. Kameralara takılan çarpıcı görüntüler, şüpheli detaylar ve dikkat çeken ayrıntılar neler? O akşam battaniyesiyle birlikte kaybolan Mustafa Bey'in başına ne geldi? 27 Kasım'da Isparta Deregümü köyünden zorla mı çıkarıldı? Kaybolan üç çocuk babası Mustafa Özbay'a ne oldu? Arama çalışmalarında bir ize ulaşılamadı. Akıllarda soru işareti bırakan olaylar... Mustafa Özbay'ın kaybının ardından şüphelerin odağındaki yeğenleriyle ilgili konuştuğumuz bir görgü tanığı iki kardeşle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Özbay'ın kaybıyla ilgili konuşulan isim uzunca bir süre birliktelik yaşadığı Türkan Bursa. Mustafa Bey'le en son babası hastanede yatarken telefonla konuştuklarını belirten Türkan Hanım 7-8 yıldır tanıştıklarını söyledi. Babasının değerli eşyalarını sakladığını anlattı diyen Türkan Hanım ağabeyleriyle de arası bozuktu dedi. Hüseyin Özbay (yeğen) yayına bağlandı. Hüseyin Bey o gece sadece içtiklerini ama kendisinin sürekli suçlandığını ama Türkan'ın söylediklerinin doğru olmadığını söyledi. Yüzünü göstermeyen köylülerin iddialarının da asılsız olduğunu kimsenin parmaklarını kırmadığını milletin abarttığını kavga ettiği kişiden gidip özür dilediğini açıkladı. Kerem Durur ve Resime Dönmez'in yasadışı olarak faiz karşılığı para verdiği iddiasıyla ilgili Fehmi Çiçek konuştu. Fehmi Bey, Kerem Bey'in çocuklarına güvenmediğini, parasını evde tutmadığını söyledi. Fehmi Bey, Kerem Durur'dan borç aldığını Resime Hanım'la da o şekilde tanıştığını anlattı. Kerem Durur'un herkese borç verdiğini bildiğini söyledi.

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