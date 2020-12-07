Müge Anlı ile Tatlı Sert 7.12.2020 Pazartesi Bölümü Canlı İzle

Müge Anlı Son BÖlümde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Maden işçisi Tolga Kuku ve arkadaşları Zonguldak inağzındaki maden ocağından tüm madenciler adına bir video mesaj gönderdi.''Buradan bizim sesimize duyuran, ekranlara taşıyan Müge Hanım'a, atv kanalına ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.'' Geçmişte yeğenleriyle tartışma yaşayan kayıp Mustafa Özbay'ın ağabeyi ve yeğenleri canlı yayında... Mustafa Özbay'ın ağabeyi Mehmet Özbay, ''Mustafa'nın çok sıkılıp bunaldığını telefonumu bıraksam da başımı alıp gitsem'' dediğini söyledi. Müge Anlı aslında kardeşler arasında miras sorunu olduğunu Trabzon'da olan kardeşlerini araba satışından hiç para ödenmediğini hatırlattı. Isparta'dan bağlanan kardeşler, ilk etapta kardeşinin onların yanına gittiğini çünkü kardeşinin kendi yanında onlarla konuştuğunu hala o bayanlarla olduğunu düşündüğünü ifade etti. Mustafa Özbay'a iki ay önce ölen babasından miras kalmıştı. Parası için ortadan mı kaldırıldı? Yeğeni Cuma günü amcasının evinin oradan geçti mi? Mustafa Özbay'ın ailesi geçmişte tartışma yaşadığı yeğenlerden şüpheleniyor. Evdeki battaniye ile ayakkabısının teki de kaybolan Mustafa Özbay evinden zorla mı götürüldü? Kerem Durur'un nereden ve nasıl kaybolduğunu farklı şekillerde anlatan Resime Dönmez, o gün 7 çocuğunun babasını görenler olduğunu iddia etmişti. Kooperatif çalışanları konuştu. Kendilerinin böyle bir olaya şahitlik etmediğini söyleyen çalışanlar, ''biz görmedik bir duyan olsaydı bize söylerdi'' dediler.

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