Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ekim 2020 | Perşembe HD Tek Parça Youtube'den İzle
Başta Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve şehitlerimize teşekkür edildi. Azerbaycan için iyi dileklerde bulunuldu ve yanlarında olduğumuzu belirtildi ve Azerbaycan’ın zaferini de inşallah kutlayacağımızı belirttik ve sevgi saygılarımızı gönderdik.
Çocuklarının sağlık problemleri yüzünde ve borçları yüzünden çekip gittiği belirtilen Yaşar Bey, bulunmuştu. Ailenin kızının ortopedik problemleri için hayırsever bir doktorumuz ücret almadan ameliyat edeceğini belirtti.
Muharrem Bey, eve ilk girdiğinde dedantörün takılı olduğunu ancak gaz kaçırdığını ve alıp kendisi çıkarttığını beyan etti. O gün Özkan’ı aradıklarını ve Özkan’a zar zor ulaştıklarında Özkan’ın göllerde olduğu ve verdiği tepkide Filiz’in evde olmaması gerektiğini, babasında olması gerekiyor şeklinde söylediğini ifade etti. Görevlilerin yaptığı incelemede her hangi bir kaçak olmadığını belirtti. Sadece ocağın dört gözünün de açık olduğunu belirtti. Özkan’ın eşyalarını toplayıp gittiğini ve kendileri bilmese bile komşuların söylediğine göre kavgalardan dolayı eve polislerin bile geldiğini iddia etti. Dolaysıyla Özkan ile Filiz’in arasının söylenildiği kadar iyi olmadığı kanıtlandı.