Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ekim 2020 | Perşembe HD Tek Parça Youtube'den İzle

Çocuklarının sağlık problemleri yüzünde ve borçları yüzünden çekip gittiği belirtilen Yaşar Bey, bulunmuştu. Ailenin kızının ortopedik problemleri için hayırsever bir doktorumuz ücret almadan ameliyat edeceğini belirtti.

Esenler otogarına gelen Zeynep Teyzenin programımıza gelmek istediğini fakat kaybolduğunu öğrenince programımızı arayan vatandaşlar sayesinde gidip oradan alınan 84 yaşındaki Zeynep Teyzemiz programımıza geldi ve Cumhuriyet Şiiri okudu. İlkokulda öğrendiği şiirini hazır ol da okuyan Zeynep Teyze herkes tarafından alkışlandı. Zeynep Teyze, Atatürk’ün öldüğü günü gözyaşlarına hâkim olamayarak anlattı. Cemil Bey, bu malları annesinin kendisi verdiğini ve sözünün bir anlamı olmadığını belirtti. Annesinin laflarının boş olduğunu ifade etti. Kardeşinin bu işi yaptığını kendisinin bu olaydan haberi bile olmadığını belirtti. Annesi lafa karışacaksa daha konuşmayacağını belirtti. Kayınbiraderi bu malları para vermeden aldığını ifade etti.

Muharrem Bey, eve ilk girdiğinde dedantörün takılı olduğunu ancak gaz kaçırdığını ve alıp kendisi çıkarttığını beyan etti. O gün Özkan’ı aradıklarını ve Özkan’a zar zor ulaştıklarında Özkan’ın göllerde olduğu ve verdiği tepkide Filiz’in evde olmaması gerektiğini, babasında olması gerekiyor şeklinde söylediğini ifade etti. Görevlilerin yaptığı incelemede her hangi bir kaçak olmadığını belirtti. Sadece ocağın dört gözünün de açık olduğunu belirtti. Özkan’ın eşyalarını toplayıp gittiğini ve kendileri bilmese bile komşuların söylediğine göre kavgalardan dolayı eve polislerin bile geldiğini iddia etti. Dolaysıyla Özkan ile Filiz’in arasının söylenildiği kadar iyi olmadığı kanıtlandı.

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