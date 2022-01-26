Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Ocak Çarşamba tek parça izle.

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; tek isteği ev sahibi olmaktı, hayalleri yıkıldı! Çay içti, bütün birikimi gitti... Hatice Çakır’ın tuhaflıklarla dolu dolandırılma iddiası! 19 yaşında bir üniversite öğrencisi, 2 aydır endişe dinmeyen bir aile, şoke eden sözler, akılalmaz iddialar... Fahriye Büyükçiçek nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; tek isteği ev sahibi olmaktı, hayalleri yıkıldı! Çay içti, bütün birikimi gitti... Hatice Çakır'ın tuhaflıklarla dolu dolandırılma iddiası! 19 yaşında bir üniversite öğrencisi, 2 aydır endişe dinmeyen bir aile, şoke eden sözler, akılalmaz iddialar... Fahriye Büyükçiçek nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Ocak Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 26 OCAK ÇARŞAMBA TEK PARÇA İZLE

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