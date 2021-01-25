Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Ocak 2021Tek Parça Full HD İzle

ATV YAYIN AKIŞI 25 Ocak 2021

08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası Haber

14: 00 Beni Bırakma

16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence



19:00 ATV ANA HABER20:00 Maraşlı 3. Bölüm22:30 Maraşlı 3. Bölüm Tekrar01:30 Kanatsız Kuşlar05:00 Bir Zamanlar Çukurova

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Müge Anlı İle Tatlı Sert

Canlı yayındaki itirafla ilgili gelişmeler. Alime Toprak kocasını öldürdüğünü canlı yayında Müge Anlı'ya itiraf etmişti. Yayının ardından gözaltına alınan Alime Toprak, seradaki cinayete ilgili ifadesinde ne anlattı? Mersin Anamur'dan gelen ekipler Alime Toprak'ı teslim aldı. Katil zanlısı genç kadın Mersin'e götürüldü. 5 ay sonra cinayeti itiraf eden genç kadın, kocasını tek başına öldürdüğünü söyledi. Alime Toprak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Durali Amca canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı Alime'nin kendisini sahipsiz hissettiğini açık olduğunu söyledi. Durali Amca damadının kızının böyle bir şey yapacağına aklına gelmediğini damadının kızını kendi yanında bile dövdüğünü söyledi. Köy sakinleri konuştu. Ahmet Yaşar Bey Alime'nin tek doğru cevabının Ali'nin üzerinin çıplak olduğu konusu olduğunu cesedin başında Alime'nin gözünden ne olduğunu anladığını daha önceden onları hiç tanımadığını ileri sürdü. Alime Toprak'ın cinayeti itiraf ettikten sonra Mersin Anamur'a götürüldü. Polis ekipleriyle yapılan tatbikatta suç aleti ''daldız'' muz serasında çıktı.