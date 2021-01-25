Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Ocak 2021Tek Parça Full HD İzle
25 Ocak 2021 Pazartesi ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ekrana gelecek. Bu programın hemen ardından atv gün ortası haber yer alacak. İşte merak ettiğiniz 25 Ocak 2021 Pazartesi tarihli ATV yayın akışı ve detayları.
ATV YAYIN AKIŞI 25 Ocak 2021
08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası Haber
14: 00 Beni Bırakma
16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence
20:00 Maraşlı 3. Bölüm
22:30 Maraşlı 3. Bölüm Tekrar
01:30 Kanatsız Kuşlar
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
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Müge Anlı İle Tatlı Sert
Canlı yayındaki itirafla ilgili gelişmeler. Alime Toprak kocasını öldürdüğünü canlı yayında Müge Anlı'ya itiraf etmişti. Yayının ardından gözaltına alınan Alime Toprak, seradaki cinayete ilgili ifadesinde ne anlattı? Mersin Anamur'dan gelen ekipler Alime Toprak'ı teslim aldı. Katil zanlısı genç kadın Mersin'e götürüldü. 5 ay sonra cinayeti itiraf eden genç kadın, kocasını tek başına öldürdüğünü söyledi. Alime Toprak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Durali Amca canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı Alime'nin kendisini sahipsiz hissettiğini açık olduğunu söyledi. Durali Amca damadının kızının böyle bir şey yapacağına aklına gelmediğini damadının kızını kendi yanında bile dövdüğünü söyledi. Köy sakinleri konuştu. Ahmet Yaşar Bey Alime'nin tek doğru cevabının Ali'nin üzerinin çıplak olduğu konusu olduğunu cesedin başında Alime'nin gözünden ne olduğunu anladığını daha önceden onları hiç tanımadığını ileri sürdü. Alime Toprak'ın cinayeti itiraf ettikten sonra Mersin Anamur'a götürüldü. Polis ekipleriyle yapılan tatbikatta suç aleti ''daldız'' muz serasında çıktı.